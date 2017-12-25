بالفيديو.. هزة أرضية بالنماص جنوب غرب السعودية

شعر سكان محافظة النماص بمنطقة عسير جنوب غرب السعودية، صباح اليوم الاثنين، بهزة أرضية بقوة 3 درجات على مقياس ريختر، دون تسجيل خسائر مادية أو بالأرواح، وفق هيئة المساحة الجيولوجية.

ونقلت صحفية “سبق” السعودية عن الهيئة قولها، إن الهزة الأرضية وقعت في الساعة 9:47 بالتوقيت المحلي شمال النماص بمسافة ٢٤كم، وكان الإحساس بالهزة في منطقة النماص وما حولها.

وأضافت الهيئة، أن هذه الهزة تعتبر استمرارًا للنشاط الزلزالي الذي حدث أخيرًا في النماص.

ودعت الهيئة السكان المحليين إلى عدم القلق، وأنها تراقب عن كثب هذا النشاط، وتقوم بالتبليغ الفوري إلى الجهات ذات العلاقة لاتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة.

وقد بلغ عدد الهزات الأرضية المسجلة حتى اليوم 80 هزة أرضية؛ إذ بلغت أكبر هزة قوة 4 درجات على مقياس ريختر في تمام الساعة الـ 4:06:52 بالتوقيت المحلي؛ وذلك صباح يوم الجمعة الموافق 3/ 11/ 2017 .

وقالت الهيئة إنه “يتضح من التوزيع الزماني والمكاني لهذا النشاط الزلزالي، أنه قد سبق الهزة الرئيسة هزة واحدة، ثم تلاها 15 هزة ضعيفة، ومن ثم بدأ (النشاط الزلزالي) يقل من جهة العدد والقوة، وما زال هذا النشاط الزلزالي مستمرًا حتى تاريخه، إلى أن ترجع المنطقة إلى حالة الاستقرار.