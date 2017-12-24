بالصور.. خروج الوزير إبراهيم العساف وسعود الدويش من الريتز بعد التسوية

أفرجت السلطات السعودية خلال اليومين الماضيين عن الوزير إبراهيم العساف وسعود الدويش الرئيس السابق لمجلس إدارة شركة الاتصالات السعودية، من بين آخرين من المحتجزين في فندق “الريتز كارلتون” الرياض على خلفية قضايا فساد عام، بعد التوصل إلى تسويات مالية معهم.

وتناقل ناشطون صورًا تظهر العساف والدويش بعد خروجهما من الريتز.

ولم تكشف السلطات عن مبالغ التسوية التي ألزم العساف والدويش بدفعها قبيل الإفراج عنهما فيما يرجح أنها تقدر بمئات الملايين.

وكان ناشطون سعوديون قد أكدوا أن لجنة مكافحة الفساد قررت مصادرة ثروة خيالية اتضح أنها مملوكة للوزير العساف، بينها طائرة خاصة ويختان ورصيد بمليارات الريالات.