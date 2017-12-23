السعودية.. حساب المواطن يثير جدلًا كبيرًا ومدير البرنامج يوضح (فيديو)

أثار برنامج حساب المواطن في السعودية، جدلًا كبيرًا، لاسيما فيما يتعلق بحجم المبلغ المالي، الذي سيمنح للأسر، مقابل رفع الدعم عن سلع وخدمات، حيث اعتبر المبلغ غير كافٍ لتعويض ارتفاع الأسعار، إضافة إلى الآلية التي ستتبعها السلطات لتقديم الدعم لمستحقيه.

ويرى علي هادي راجحي، المدير العام لبرنامج حساب المواطن السعودي، أن المبلغ الذي سيقدم للأسر عادل ويغطي فروق الأسعار، مبينًا أن حجم المبلغ المالي مرتبط بالدخل الذي يتقاضاه المواطن، في حين أن من حصل على مبلغ 300 ريال لا تتجاوز نسبتهم 9%.

وأشار راجحي، في مداخلة على برنامج “يا هلا” على قناة روتانا خليجية، إلى أن الحد المانع لحصول الأسر على الدعم المالي، هو 20 ألف ريال، لكن البرنامج يعطي الأسر البالغ دخلها 19560 ريالًا، مبلغ 300 ريال، رغم أن ما تستحقه أقل من المقدم لها، موضحًا أن استحقاق الفرد الكامل هو 382 ريالًا.

وفيما يتعلق بالطلبات التي تقدمت بها الزوجات منفصلة، أكد المسؤول السعودي، أن ذلك الأمر غير نظامي، حيث عن الأصل بأن تقدم الزوجة طلبًا واحدًا مع زوجها، يستثنى منها حالات الهجر والتغيب، أو أن يكون الزوج فاقد الأهلية.

وأضاف أن البرنامج يعطي الدعم بناء على دخل الأسرة، ولا يفصل بين دخل الزوج والزوجة، مبينًا أن آلية التوزيع بناء على دخل الأسرة، مؤشر عدالة، فمن غير المقبول أن تعطى أسرة تتقاضى دخلًا واحدًا المبلغ الذي يقدم لأسرة تحصل على 3 أو 4 دخول.