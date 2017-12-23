بعد زياد بن نحيت.. جدة غرم البيشي تناشد محمد بن سلمان

دفع الإفراج عن الشاعر السعودي زياد بن نحيت، عائلة الداعية غرم البيشي، إلى إطلاق مناشدة لولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان؛ للإفراج عنه.

وجاءت المناشدة من سيدة منقبة، قيل إنها جدة البيشي، ظهرت في مقطع فيديو بثه ناشطون سعوديون، على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، تناشد ولي العهد محمد بن سلمان، الإفراج عن نجلها، المعيل الوحيد لها ولعائلته، على حد قولها.

وأكدت الوالدة، أن نجلها لم يقترف أي خطأ، متعهدة بألا يخالف تعليمات ولاة أمره.

#جدة_غرم_البيشي_تناشد_ولي_العهد#محمد_بن_سلمان_يعفو_عن_بن_نحيت

جدة غرم البيشي تناشد ولي العهد

قطعت قلبي???? الله يفرج عنه متأكده لو وصله المقطع مايردها????

pic.twitter.com/leNWTbFwQa — AML (@amlalshhr1) December 20, 2017

وكان البيشي اعتقل في أيلول/سبتمبر الماضي، ضمن خلية التجسس، التي أعلنت رئاسة أمن الدولة في السعودية ضبطها؛ للاشتباه في قيام أفرادها بأنشطة تجسس لصالح قوى أجنبية.

وتضم الخلية، بالإضافة إلى البيشي، دعاة سعوديين بارزين، من بينهم سلمان العودة، وعوض القرني، وعلي العمري، ومحمد الهبدان، ومحمد عبدالعزيز الخضيري، وإبراهيم الحارثي، وحسن إبراهيم المالكي، فضلًا عن شخصيات أخرى، كالإعلامي فهد السنيدي، والشاعر زياد بن نحيت، وشخصًا متهمًا بالانتماء لجماعة الحوثي في اليمن، والتواصل المباشر معها.

وكان الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، أصدر الأربعاء الماضي، أمرًا بإطلاق سراح الشاعر زياد بن نحيت، الذي تم توقيفه في سبتمبر الماضي؛ في استجابة من الأمير الشاب لمناشدة من ابن الشاعر، أطلقها عبر أبيات شعر انتشرت على مواقع التواصل.