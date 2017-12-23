مسؤول سعودي يوضح لروسيا دور المملكة الإنساني في اليمن

أعلن المستشار بالديوان الملكي السعودي، المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، أن زيارته الحالية إلى العاصمة الروسية موسكو جاءت بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وأوضح الربيعة خلال لقائه المبعوث الخاص للرئيس الروسي للشرق الأوسط نائب وزير الخارجية، ميخائيل بوغدانوف، في موسكو، أمس الجمعة، أن زيارته الحالية لروسيا هي لتأكيد وتعميق العلاقات السعودية – الروسية.

وأضاف أن المملكة العربية السعودية “تثمن عاليًا استنكار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إطلاق صواريخ باليستية على الرياض”، مشيدًا بإدانة السفير الروسي في اليمن لذات الهجوم.

وأطلع الربيعة الجانب الروسي على أنشطة مركز الملك سلمان الإغاثية والإنسانية ومشروعاته في اليمن، وجميع دول العالم المتضررة، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية “واس”.

وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، أجرى اتصالًا هاتفيًا بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس الماضي، أعرب خلاله الرئيس بوتين عن إدانته استهداف العاصمة السعودية الرياض بالصواريخ، مؤكدًا رفضه تعريض أمن السعودية لأية تهديدات.

وفي الأثناء، لفتت صحيفة “ناشيونال إنترست” الأمريكية، إلى التطور النوعي في علاقات المملكة السعودية مع روسيا، وقالت إن الرياض التي كانت تسد غالبية احتياجاتها التسليحية باستيراد الأسلحة اللازمة من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا حتى الآن، تحوّلت لاستيراد أسلحة متطورة من موسكو.

يذكر أن روسيا والمملكة العربية السعودية بدأتا صياغة اتفاق بالتفصيل لتوريد نظام الدفاع الجوي الروسي المتقدم “إس-400” للمملكة.

وذكر موقع “إنفورياكتور”، نقلًا عن الباحث سامويل بنديت، من مركز التحليل البحري بالولايات المتحدة، أن موسكو تمكنت من إيجاد مصالح مشتركة مع جميع دول الشرق الأوسط، وتحافظ على العلاقات مع إسرائيل وسوريا وإيران وكذلك السعودية، رغم وجود مواجهات بين هذه الدول.