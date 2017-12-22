حساب المواطن يكشف عن 8 أمثلة لمستفيدين حصلوا على دعم بلغ حتى 1600 ريال

نشر برنامج “حساب المواطن” الحكومي في السعودية، مساء الجمعة، أمثلة توضيحية بالصور والأرقام لمقدار الدعم الذي تلقته بعض الأسر، يوم الخميس، ضمن الدفعة الأولى من البرنامج، والتي وصلت حتى مبلغ 1600 ريال.

وأضح البرنامج عبر حسابه بموقع “تويتر”: “أن هناك أسرًا من مستحقي #حساب_المواطن حصلت على دعم شهري يقدر بـ1600 ريال.. إليك مثالين توضيحيين يشرحان سبب ذلك الاستحقاق، وعلى أي أساس تم احتسابه”.

هناك أسر من مستحقي #حساب_المواطن حصلت على دعم شهري يقدر بـ1600 ريال.. إليك مثالين توضيحيين يشرحان سبب ذلك الاستحقاق وعلى أي أساس تم احتسابه pic.twitter.com/hC24oiRIIS — حساب المواطن (@citizenaccount) December 22, 2017

وقال البرنامج في تغريدة ثانية: “تتزايد قيمة الدعم لمستحقي #حساب_المواطن أو تتناقص تبعًا لدخل الأسرة وعدد أفرادها.. المرفق سيوضح لك تفاصيل أسرتين ممن استحقوا دعم الـ1300 ريال”.

تتزايد قيمة الدعم لمستحقي #حساب_المواطن أو تتناقص تبعا لدخل الأسرة وعدد أفرادها.. المرفق سيوضح لك تفاصيل أسرتين ممن استحقوا دعم الـ1300 ريال pic.twitter.com/v5km7FiF9D — حساب المواطن (@citizenaccount) December 22, 2017

وأضاف في تغريدة ثالثة: “قد تحصل أسرتين من مستحقي #حساب_المواطن على دعم يقدر بـ1100 ريال رغم اختلاف عدد أفرادهما.. إطلاعك على هذين المثالين سيشرح لك سبب ذلك”.

قد تحصل أسرتين من مستحقي #حساب_المواطن على دعم يقدر بـ1100 ريال رغم اختلاف عدد أفرادهما.. إطلاعك على هذين المثالين سيشرح لك سبب ذلك pic.twitter.com/kPGo1GDAjI — حساب المواطن (@citizenaccount) December 22, 2017

وبين في تغريدة رابعة: “حجم الأسرة ودخلها الشهري هما من يحددان طريقة احتساب الدعم لمستحقي #حساب_المواطن.. هنا إجابة لسؤال لماذا حصلت هاتين الأسرتين على استحقاق 800 ريال”.

حجم الأسرة ودخلها الشهري هما من يحددان طريقة احتساب الدعم لمستحقي #حساب_المواطن.. هنا إجابة لسؤال لماذا حصلت هاتين الأسرتين على استحقاق 800 ريال pic.twitter.com/3G8wcE7kMa — حساب المواطن (@citizenaccount) December 22, 2017

وكان البرنامج أودع خلال الساعات الأولى من يوم الخميس، الدفعة الأولى للمستحقين عن شهر ديسمبر/كانون الأول الجاري وعددهم 10.6 مليون مستفيد، حيث تلقوا رسائل على هواتفهم النقالة تفيد بإيداع مبالغ في حساباتهم البنكية من برنامج حساب المواطن.

وتراوحت مبالغ الدعم للمستحقين من 300 ريال وأكثر، وبلغ متوسط دعم الأسر بشكل عام 835 ريالًا، فيما حصلت نحو 700 ألف أسرة على دعم يفوق ألف ريال، وتم صرف الدعم الكامل لنصف المستحقين.

ورغم ما توضحه تلك الأمثلة من تفاصيل دقيقة، تبقى المعادلة التي اعتمدها القائمون على البرنامج في تحديد قيمة الدعم غير معروفة رسميًا، بحيث يعرف أي سعودي مقدار الدعم الذي سيحصل عليه دون أن يعرف الآلية التي تم احتسابه فيها، والتي تتعلق بثلاث متغيرات هي مقدار الدخل وعدد أفراد الأسرة وأعمارهم.

وأعدت بعض وسائل الإعلام المحلية جداول توضيحية مستفيدةً من ميزة الحاسبة التقديرية التي توفرها منصة البرنامج الإلكتروني، مبينةً مقدار الدعم الذي يستحقه كل فرد أو عائلة، والحد الأدنى لمقدار الدعم، والحد الأدنى أو ما يعرف بحد التناقص للدخل الشهري، الذي يبدأ عنده تخفيض مبلغ الدعم الكامل، إضافة للحد الأعلى أو ما يعرف بالحد المانع للدخل الشهري، الذي يبدأ عنده حرمان الشخص من الدعم نهائيًا.

ويترقب ملايين السعوديين في الـ10 من يناير/كانون الثاني المقبل تسلم الدفعة الثانية من البرنامج، الذي أطلقته الحكومة لتعويض مواطنيها منخفضي ومتوسطي الدخل عن تأثير أي زيادات في أسعار الطاقة، وفرض بعض الضرائب.