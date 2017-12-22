برنامج حساب المواطن يكشف للسعوديات عن الأزواج المرتبطين سرًا بزوجات أخريات

شغل برنامج “حساب المواطن” الحكومي في السعودية، عددًا من نساء المملكة اللاتي رأين في البيانات التي نشرها عن المستفيدين من دفعاته النقدية فرصة لمعرفة ما إذا كان أزواجهن متزوجين من أخريات دون علمهن.

و”حساب المواطن” هو برنامج يقدم للسعوديين منخفضي ومتوسطي الدخل دعمًا نقديًا يجنبهم ارتفاع الأسعار في موارد الطاقة وفرض بعض الضرائب، ويشترط لمنح ذلك الدعم معرفة عدد أفراد الأسرة وأعمارهم إضافة للدخل المادي للأسرة.

ودعت عدد من المدونات السعوديات في مواقع التواصل الاجتماعي، من تشك في كون زوجها مرتبطًا بزوجة أخرى دون علمها مراجعة جداول الصرف لشرائح المستفيدين ومقارنتها بالمبلغ الذي تسلمه زوجها.

ولا ينشر حساب المواطن أسماء المستفيدين في قوائم، لكن لكل أسرة مكونة من عدد محدد من الأفراد ودخل محدد أيضًا دعم نقدي يتلاءم مع ذلك الدخل الشهري وعدد أفراد الأسرة وأعمارهم.

وبينما شغل برنامج حساب المواطن ملايين السعوديين منذ فجر يوم الخميس لمعرفة الدعم الذي استحقه كل منهم، شغل البرنامج ذاته عددًا من السعوديات بعيدًا عن الأموال وسط توقعات بأن يزيد عددهن فيما لو تأكد أن البرنامج قادر بشكل واضح ودقيق على تحديد الأزواج المرتبطين بأكثر من زوجة.

وكان البرنامج أودع خلال الساعات الأولى من يوم الخميس، الدفعة الأولى للمستحقين عن شهر كانون الأول/ديسمبر الجاري وعددهم 10.6 مليون مستفيد، حيث تلقوا رسائل على هواتفهم النقالة تفيد بإيداع مبالغ في حساباتهم البنكية من برنامج حساب المواطن.

وتراوحت مبالغ الدعم للمستحقين من 300 ريال وأكثر، وبلغ متوسط دعم الأسر بشكل عام 835 ريالًا، فيما حصلت نحو 700 ألف أسرة على دعم يفوق ألف ريال، وتم صرف الدعم الكامل لنصف المستحقين.