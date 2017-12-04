عقب فيديو “اعتداء على فتاة”.. إيقاف عضوين بهيئة الأمر بالمعروف السعودية عن العمل

أعلنت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المملكة العربية السعودية، اليوم الاثنين، عن إيقاف اثنين من أعضائها عن العمل إلى حين انتهاء تحقيقات النيابة العامة على خلفية قضية تتعلق باعتداء أحد رجال الهيئة على فتاة في مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكشف المتحدث الرسمي لفرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف بالرياض، الشيخ محمد السبر، أنه وفي تعليق على المقطع المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والذي تظهر فيه دوريتان للهيئة وحدث تجمهر حول إحداهما، فقد تم التوجيه بالتحقيق عاجًال في ملابسات الموضوع، لافتًا إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراء اللازم على ضوء ما يسفر عنه التحقيق من نتائج.

وكان مقطع فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتم اتهام أعضاء بالهيئة فيه بالاعتداء على امرأة، ويرصد المقطع الذي وثقه أحد الأشخاص في موقع الحادثة رجلًا غاضبًا يتشاجر مع امرأة قبل أن يبتعد ويصعد في سيارة لهيئة الأمر بالمعروف، بينما تصرخ هي وتطلب منه عدم التدخل وإعادة هاتفها الجوال.

وأكد شقيق الفتاة لاحقًا، بحسب صحيفة “سبق” المحلية، أن شقيقته تعرضت للضرب على يد رجال الهيئة؛ ما سبب لها إصابات متعددة نقلت على إثرها للمستشفى.

وأدت الحادثة، إلى عودة الانقسام والسجال مجددًا بين مؤيدي ومعارضي الهيئة في المملكة، إذ اتهم فريق منهم الفتاة بتزوير الواقعة لتشويه صورة الهيئة، فيما انتقد آخرون تطاول رجال الهيئة على الفتاة، منتقدين استمرارهم بمثل هذه التصرفات.