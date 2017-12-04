المخرجة السعودية ريم البيات تفوز بجائزة أفضل إخراج في مهرجان “ميلان”

فازت المخرجة السعودية ريم البيات، بجائزة أفضل إخراج في مهرجان “ميلان” السينمائي، وذلك عن فيلمها الروائي “أيقظتني”.

ويروي الفيلم حكاية امرأة تمر بأزمة منتصف العمر، وتحاول استعادة هوايتها الفنية، في ظل إحساسها العميق برفض اجتماعي، وشعور داخلي بالذنب.

والعمل من تأليف وإخراج البيات، وشاركها في كتابة السيناريو أحمد الملا، وهو من إنتاج أحمد الشايب، وبطولة سمر البيات وعهد كامل، وسماح زيدان، وراشد الورثان، وفيصل الدوخي، وإبراهيم الحساوي.

ونقلت صحيفة “عكاظ” السعودية، يوم الإثنين، عن البيات قولها إنها: “تمكنت من إنجاز أفلام بطريقتها الخاصة والجديدة”.

وسبق أن فازت البيات بجائزة أفضل مخرج عن فئة الأفلام القصيرة في مهرجان مدريد السينمائي، في يوليو/تموز الماضي.

وللمخرجة أعمال أخرى هي: فيلم دمية، وفيلم ظلال، وهي حاليًا تحضر لفيلم خيال علمي طويل، من المرجح أن تبدأ فيه العام القادم.

وبدأت ريم البيات مشوارها من خلال مشاركتها في معارض للتصوير الفوتوغرافي أثناء دراستها الجامعية في بريطانيا، وبعد عودتها إلى المملكة أخرجت العديد من الأفلام الوثائقية أبرزها: ظلال والدمية، وشاركت بهما في مهرجانات مختلفة، وصقلت موهبتها بدراسة الإخراج السينمائي، وحصلت على البكالوريوس في هذا المجال عام 2008.