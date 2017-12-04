شقيق فتاة سعودية تعرضت لاعتداء من رجال “الهيئة” يكشف كواليس الواقعة

قال شقيق الفتاة التي ظهرت، أمس الأحد، في مقطع فيديو تم تداوله بشكل كبير، وأثار جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، يظهر اعتداء على فتاة في أحد الأسواق التجارية في الرياض، من قبل أحد أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إن شقيقته تعرضت للملاحقة والضرب من قبل رجال الهيئة، وتم نقلها للمستشفى للعلاج.

وكشف شقيق الفتاة تفاصيل الواقعة بالقول: “كانت شقيقتي تجلس خارج المحل، الذي تعمل فيه؛ فتوقف عندها رجال الحسبة (رجال الهيئة)، وألحوا عليها أن تدخل، فأوضحت لهم أنها لا تستطيع الدخول حتى تأخذ الإذن، فجاءت بعض الفتيات العاملات في المحلات الأخرى، ووثقوا الموقف بالفيديو، ما استفز رجال الهيئة، وعندما دخلت الشابة المحل دخلوا وراءها وانهالوا عليها ضربًا بحجة تصويرها لهم”.

وأضاف المصدر، وفق صحيفة “سبق” المحلية، أن رجال الهيئة أقدموا على سحب شقيقته للخارج وضربها، ما تسبب لها بكدمات في الوجه واليدين.

وأكد شقيق الشابة أن لديه “فيديو” يثبت الواقعة والاعتداء، وأنه سيقوم بسحبه من إدارة المحل، كما أكد أن لديه بعض الشهود، الذين وقفوا على الواقعة، إضافة إلى أنه سيقوم بأخذ التقارير الطبية اللازمة من المستشفى، الذي تعالج فيه شقيقته بعد تكسير أظافرها وضربها على الفك.

وكشف شقيق الفتاة، أن رجال الهيئة سحبوا جوال شقيقته، وهم يرددون: “لماذا تصوروننا”؛ لكنهم أعادوه، وأبدى استغرابه من تصرفهم الجريء، وتطاولهم على الآخرين، ودخولهم مكانًا مخصصًا للنساء، لافتًا إلى أن القضية ستأخذ مجراها، مستنكرًا عدم اكتفاء رجال الهيئة بالنصح.

وأعادت الواقعة، في الوقت الذي انتشرت فيه، السجال بين مؤيدي الهيئة ومعارضيها، حيث نشر نشطاء من مؤيدي الهيئة صورًا تظهر محادثات عبر أحد التطبيقات لفتاة تحمل اسم “نوف” يعتقد أنها نفس الفتاة، التي قيل إن رجال الهيئة ضربوها، وهي تتفق مع أحد الأشخاص على طريقة للهروب إلى كوريا الجنوبية، بعد تنفيذ “اتفاق مسبق”.

وأوضح نشطاء أن المحادثة تعود للفتاة، التي ظهرت في فيديو الاعتداء، وتكشف “اتفاقًا” على “فبركة” الحادثة للإساءة لرجال الهيئة.

كما تداولوا محادثة أخرى توثق “استخفاف” الفتاة “نوف” بالموقف الذي حدث معها ومع صديقاتها.

وقال آخرون من المدافعين عن الهيئة، إن مقطع الفيديو المتداول غير كامل، وتم اجتزاؤه لتشويه صورة الهيئة، وأن المقطع الأصلي يظهر عضو هيئة وهو يقدم نصحه للفتاة، إلا أنها قامت بشتمه وشتم أمه وأبيه وهي تقوم بالتصوير.

يذكر أن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أعلنت، أمس الأحد، فتحها تحقيقًا في حقيقة المقطع المتداول، للكشف عن ملابساته.

وظهر في مقطع الفيديو، الذي وثقه أحد المتواجدين في المكان، رجلًا غاضبًا يتشاجر مع امرأة قبل أن يبتعد ويصعد في سيارة لهيئة الأمر بالمعروف، بينما ظلت هي تصرخ وتطلب منه عدم التدخل وإعادة هاتفها الجوال.

وفي أبريل/ نيسان من العام 2016، أصدرت السعودية قرارًا بتقليص صلاحيات الهيئة، ومنع رجالها من توقيف الأشخاص كما كانوا يفعلون لسنوات، والاكتفاء بإبلاغ الشرطة عن أي مخالفات يلاحظونها في مهماتهم الميدانية.

وكانت الهيئة قبل صدور القرار تسيّر دوريات في المناطق العامة لتطبيق حظر المشروبات الكحولية، وتشغيل الموسيقى الصاخبة في أماكن عامة، والتأكد من إغلاق المحلات وقت الصلاة، ومنع الاختلاط بين الرجال والنساء من غير المحارم، وفرض ضوابط للحشمة في ملابس النساء، كما كانت تتوفر على وحدة خاصة بجرائم ابتزاز الفتيات.