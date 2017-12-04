بالفيديو والصور.. رجل يهدد شرطة المرور بـ”الساطور” في شارع عام بالسعودية

رصد أحد المواطنين في المملكة العربية السعودية من خلال مقطع قام بتصويره، وانتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الاثنين، لحظة ترجل شخص من سيارته وهو يحمل ساطورًا ويركض باتجاه دورية مرور.

وفي الفيديو، يظهر شخص في سيارة، بينما يبدو أن صديقه يقوم بالتصوير وهو يقول “نازل فساطور”، إذ وثق ظهور رجل وقد هرع باتجاه دورية مرور وهو يحمل بيده ساطورًا، بحركة تدل على التهديد.

فيما كانت هناك دوريتا مرور تعترضان سيارة (وعليها آثار اصطدام من الخلف) لمنعها من التحرك على شارع عام، قيل إنه في العاصمة الرياض، إذ يظهر أن السيارة تعود ملكيتها للشخص الغاضب، الذي اندفع مترجلًا وهو يحمل سلاحًا.

ووردت عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنباء غير مؤكدة عن إلقاء القبض على الشخص الذي ظهر في المقطع.

فيما تداول آخرون صورًا لرجل كبير في السن وسلاح “ساطور”، قالوا إنها “تعود للرجل الذي ظهر في مقطع الفيديو وسلاحه بعد القبض عليه”.

ولم يتسن لموقع “إرم نيوز” التثبت من صحة المعلومات المذكروة، كما لم يعرف تحديدًا مكان وزمان الفيديو. فيما لم يصدر لحد اللحظة أي بيان رسمي عن الجهات المعنية بشأن الواقعة.