التيار الديني في السعودية يحتفي بتدخل الملك ضد عرض أزياء نسائي

احتفى أنصار التيار الديني المحافظ في السعودية، بتدخل ملك البلاد، ضد إقامة عرض أزياء نسائي أمام جمهور مختلط من الجنسين، وإقالة المسؤول الحكومي الذي افتتح الفعالية الفنية التي رافقها العرض المثير للجدل.

وأصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمراً ملكياً مساء الأحد، أعفى بموجبه، المستشار في وزارة التجارة والاستثمار غسان السليمان، من منصبه على خلفية إشرافه على افتتاح حفل انطلاق شركة جديدة في مدينة الرياض، رافقه عرض أزياء نسائي رغم تبرئه منه في وقت لاحق.

ووجد الأمر الملكي صدى واسعاً في المملكة، كونه يعكس تمسك أكبر بلد خليجي بالشريعة الإسلامية بالرغم من سلسلة القرارات والقوانين التي صدرت مؤخراً وتحمل جميعها طابعاً انفتاحياً لم يكن معهوداً في المملكة خلال العقود الماضية.

وبعد صدور الأمر الملكي بإعفاء المسؤول السعودي من منصبه، وجد الوسم “#الملك_سلمان_يرفض_الانحلال” طريقه سريعا إلى قائمة الترند في موقع “تويتر” الذي يجمع ملايين المغردين السعوديين.

وغالبية المعلقين على الوسم هم من رجال الدين والدعاة السعوديين أو من مؤيديهم ، والذين خبت أصواتهم خلال الأشهر الماضية التي صدرت فيها قرارات كثيرة ذات طابع انفتاحي، تصدر الحديث حولها مؤيدوها المصنفون في تيار الليبراليين، وبينها السماح للنساء بقيادة السيارات بعد عقود من المنع.

وشارك الداعية السعودي، الدكتور عبدالعزيز الريس‏، في الوسم عبر تغريدة طويلة قال فيها “اللهم زد ملكنا توفيقا وعزا لدينك، اللهم أرنا في الليبراليين ودعاة الفساد أكثر مما أريتنا في الحركيين. كل يوم -بفضل الله- تُحطّم #الأوهام_الليبرالية كما حُطمت #الأوهام_الإخوانية.#الملك_سلمان_يرفض_الانحلال”.

وكتب المشرف على حساب “مجموعة نايف بن خالد” السعودية المعروفة في المملكة، “#الملك_سلمان_يرفض_الانحلال لا مكان للانحلال في بلادنا لا مكان للعربدة والهمجية لا مكان للفساد المالي والأخلاقي.. نعم نحن مع التطور والتقدم.. لكن ليس بفساد قيمنا ومبادئنا وأخلاقنا”.

وقال استشاري الطب النفسي السعودي الدكتور طارق الحبيب في تغريدته “اللهم احفظ لنا مليكنا سلمان معينا على الخير محاربا للشر #الملك_سلمان_يرفض_الانحلال”.

وكتب المغرد المعروف ياسر الفيصل في سياق مماثل “#الملك_سلمان_يرفض_الانحلال اللي تحمس بالانفتاح وسوى عرض الأزياء المخيس، الملك سلمان اصدر قرار بطرده من منصبه .. قلنا بنتطور ماقلنا راح ننحل اخلاقياً، هذي رسالة لكل مسؤول”.

وعلق الأمير والأكاديمي السعودي، الدكتور خالد آل سعود قائلاً “#الملك_سلمان_يرفض_الانحلال هذا هو ديننا، (لا غلو فيه ولا إنحلال)؛ فكلاهما شر و دمار .. وفق الله ولاة إمرنا لما فيه الخير”.

وأثار عرض الأزياء الذي أقيم الأسبوع الماضي خلال افتتاح أكاديمية خاصة للتجميل في مدينة الرياض، جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية بعد انتشار مقاطع فيديو للعرض تظهر فيها العارضات بلباس عصري ومن دون حجاب يستعرضن أمام جمهور مختلط من الجنسين في مشهد نادر بالمملكة.

ورغم الانفتاح الذي شهدته المملكة خلال العامين الماضيين، إلا أن القائمين عليه تدرجوا فيه، وجرى إصدار قوانين وفتح نقاشات واسعة حول كل خطوة يتم اتخاذها قبل تطبيقها في البلاد التي ظلت لعقود خاضعة لتفسير محافظ للشريعة الإسلامية المطبقة في المملكة.