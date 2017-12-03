من هو ثامر الذي أصبح من مشاهير السعودية بسبب اسمه؟ (صور وفيديو)

تحوّل شخص مجهول الهوية، يحمل اسم “ثامر” إلى أحد مشاهير السعودية، اليوم الأحد، بسبب اسمه الذي كتبه على مرافق عامة تم تدشينها حديثًا في مدينة جدة قبل أن يتلقّى سيلًا من الانتقاد والمطالبة بمحاسبته على فعلته.

وبدأت “حكاية ثامر” عندما وثَّق عدد من أبناء جدة الساحلية صورًا لبعض المرافق العامة في الواجهة البحرية الجديدة للمدينة، وقد كتب عليها أحدهم اسمه متجاهلًا كل المناشدات، والتعليمات الرسمية والشعبية التي طالبت بالحفاظ على الواجهة الجديدة.

وتم تداول تلك الصور بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة، قبل أن تتحول قصة ثامر إلى الوسم “#ليش_يا_ثامر” الذي تصدَّر “الترند” في المواقع مع انضمام عدد كبير من المغردين الغاضبين منه.

وعلَّق الإعلامي السعودي البارز، سلمان الدوسري، على الوسم بالقول: “ربما يعتذر ثامر، وربما لا، ربما يتم ردعه، وربما لا، الأهم أن الغالبية ترفض سلوكه وتستهجنه، ولم تعد السلوكيات الخاطئة محل تبرير أو تشجيع#ليش_يا_ثامر”.

وقال الكاتب إبراهيم المنيف‏ في مشاركته:”اقترح وضع مادة السلوك في المناهج، وأن تكون مادة تطبيقية وصعبة، والرسوب فيها يكلفك إعادة السنة، وهذا من شأنه تحسين سلوك الشعب #ليش_يا_ثامر”.

واختار البعض الأسلوب الساخر في تفاعله مع الموضوع، فيما دعا فريق آخر لتحديد هوية الشخص الذي كتب اسمه على مرافق الواجهة البحرية من خلال كاميرات المراقبة.

وافتتحت المدينة واجهتها البحرية الأسبوع الماضي، بطول نحو 4 كيلومترات، وتضم ساحات خضراء كبيرة للتنزه، وشواطئ للسباحة، ورصيفًا للصيد البحري، ومرفأين لمراكب التنزه البحرية.

وشارك أمير منطقة مكة المكرمة، خالد الفيصل، في حملة المناشدات المطالبة بالحفاظ على الواجهة الجديدة للمدينة، وعدم العبث بها، والتي احتلت حيزًا كبيرًا من تدوينات السعوديين على مواقع التواصل الاجتماعي منذ افتتاح الواجهة يوم الأربعاء الماضي.