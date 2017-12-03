ولي العهد السعودي يجري مباحثات مع وزير الطاقة الأمريكي

عقد ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، اجتماعًا مع وزير الطاقة الأمريكي ريك بيري، بحثا خلاله “الشراكة في قطاعات الطاقة والصناعة والاستثمارات المشتركة”.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية مساء اليوم الأحد أن “الأمير محمد بن سلمان تطرق خلال اللقاء الذي عقد في الرياض مع وزير الطاقة الأمريكي إلى أهمية الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في مختلف المجالات، خاصة في قطاعات الطاقة والبيئة والصناعة والاستثمارات المشتركة بين البلدين وبالذات في مجال الصناعات البتروكيماوية والبنية التحتية والطاقة بمصادرها كافة”.

وأكد الامير محمد بن سلمان خلال اللقاء “حرص المملكة على استقرار أسواق الطاقة وتوفيرها للأسواق العالمية بصورة مستدامة بما فيه مصالح المنتجين والمستهلكين”.

وبحسب الوكالة “حضر الاجتماع وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح وعدد من المسؤولين في وزارة الطاقة الأمريكية”.