محمد بن سلمان في العلا بعيدًا عن أجواء العمل الرسمية (فيديو وصور)

أظهرت صور ومقاطع فيديو تم تداولها اليوم السبت على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في جولة خاصة بعيدًا عن أجواء العمل الرسمية.

وكان الأمير الشاب في محافظة العلا التابعة لمنطقة المدينة المنورة بجولة خاصة فيما يبدو قبل أن يلحظ وجوده عدد من المتواجدين في المنطقة.

وظهر الأمير الذي يشغل عدة مناصب قيادية بينها وزارة الدفاع، في صور سيلفي ومقاطع فيديو التقطها معه عدد من الشبان الذي تصادف وجودهم في المنطقة.

الأمير الشاب محمد بن سلمان ????????????

حي ذا العين ???????? pic.twitter.com/nkykYz0muX — فهد بن عبدالعزيز (@UjAziz) December 2, 2017

ولم يتضح سبب وجود الأمير محمد بن سلمان في المحافظة التي تمتلك مجموعة قيمة من الآثار، وما إذا كان بهدف الاستراحة والترفيه كما بدا من ملابسه غير الرسمية، أم بهدف الإعلان عن مشروع جديد في المنطقة.

يشار إلى أن المشاريع الجديدة التي وافق عليها سمو ولي العهد ومنها مشروع البحر الأحمر ومشروع نيوم ، ستسمح باستكشاف موقع العلا ومدائن صالح التاريخية.