محمد بن سلمان في العلا بعيدًا عن أجواء العمل الرسمية (فيديو وصور)

محمد بن سلمان في العلا بعيدًا عن أجواء العمل الرسمية (فيديو وصور)

المصدر: قحطان العبوش – إرم نيوز

أظهرت صور ومقاطع فيديو تم تداولها اليوم السبت على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في جولة خاصة بعيدًا عن أجواء العمل الرسمية.

وكان الأمير الشاب في محافظة العلا التابعة لمنطقة المدينة المنورة بجولة خاصة فيما يبدو قبل أن يلحظ وجوده عدد من المتواجدين في المنطقة.

وظهر الأمير الذي يشغل عدة مناصب قيادية بينها وزارة الدفاع، في صور سيلفي ومقاطع فيديو التقطها معه عدد من الشبان الذي تصادف وجودهم في المنطقة.

ولم يتضح سبب وجود الأمير محمد بن سلمان في المحافظة التي تمتلك مجموعة قيمة من الآثار، وما إذا كان بهدف الاستراحة والترفيه كما بدا من ملابسه غير الرسمية، أم بهدف الإعلان عن مشروع جديد في المنطقة.

يشار إلى أن المشاريع الجديدة التي وافق عليها سمو ولي العهد ومنها مشروع البحر الأحمر ومشروع نيوم ، ستسمح باستكشاف موقع العلا ومدائن صالح التاريخية.

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