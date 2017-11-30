“تعليم مكة” بالسعودية تعلن ثبوت واقعة “هروب طالبات” بإحدى مدارسها (فيديو)

أعلنت إدارة تعليم منطقة مكة المكرمة، في المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، عبر بيان رسمي، على صفحتها “تويتر”، أن واقعة “هروب طالبات” من مدرسة، والذي تم رصده عبر مقطع فيديو، اليوم الخميس، حدثت في مدرسة تتبع لإدارتها.

وجاء في بيانها: “تابعت الإدارة العامة للتعليم، بمنطقة مكة المكرمة، اليوم، مقطع الفيديو المتداول، عن هروب الطالبات، من السور الخارجي لإحدى المدارس. وبعد عمليات البحث والتواصل، تبين للإدارة، بأن المدرسة تابعة لتعليم منطقة مكة المكرمة، وعلى الفور، تم التوجيه بتشكيل لجنة؛ لزيارة المدرسة، مكونة من: مكتب التعليم والقيادة المدرسية وإدارة المتابعة وإدارة التوجيه والإرشاد؛ لتباشر الإجراءات التربوية المناسبة، والتي تمنع تكرار مثل هذه السلوكيات مرة أخرى”.

واستنكر سعوديون إيقاع العقوبات فقط بحق أشخاص من إدارة المدرسة أو معلميها دون اتخاذ إجراءات رادعة ضد الطالبات اللواتي ظهرن في مقطع الفيديو، معتبرين أنه “من الظلم تحميل إداريين ومعلمين مسؤولية تصرفات لا مسؤولة من قبل الطالبات الهاربات”.

#عاجل .. عن مقطع الفيديو المتداول لهروب الطالبات من المدرسة؛ pic.twitter.com/vpqmfXgWRD — إدارة تعليم مكة (@makkah_edu) November 30, 2017

وسبق أن لمح سعوديون، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلى كون المدرسة، تابعة لإدارة منطقة مكة؛ الأمر الذي دفع إدارة تعليم مكة، إلى فتح تحقيق.

يذكر أن المقطع المتداول، رصد قيام طالبات مدرسة بنات، في المملكة، وهن يقفزن من فوق سور مدرسة؛ بهدف الهروب منها، الأمر الذي أثار غضبًا وجدلاً كبيرين، بين رواد مواقع التواصل.

وطالب سعوديون، بتفعيل أنظمة وقوانين رادعة، تمنع تكرار مثل هذه السلوكيات، التي اعتبروها بأنها صارت أشبه بظاهرة مقلقة، ومنتشرة في المدارس، سواء بين البنين أو البنات.