حدث غريب في السعودية.. طالبات يهربن عبر القفز من أسوار مدرسة ‎(فيديو)

تداول مغردون سعوديون، اليوم الخميس، مقطع فيديو يظهر قيام طالبات بالهروب من إحدى المدارس السعودية أثناء الدوام الرسمي.

وانتقد المغردون غياب التصريح الرسمي حتى الآن بشأن الواقعة، حيث لم تعلق وزارة التعليم السعودية على المقطع، الذي بثه حساب “أخبار السعودية” اليوم الخميس.

وأثارت التغريدة المتعلقة بهروب الطالبات، جدلًا واسعًا وتباينًا بين مؤيد ومعارض لنشر مثل هذه المقاطع، خاصة وأنّه متعلق بـ”البنات” اللاتي يجب الحفاظ على خصوصياتهن في المجتمع السعودي.

وأيد آخرون التغريدة، مطالبين بحلول لقضية الهروب من المدارس السعودية، والتي لا تقتصر على الإناث فقط، بل سبقهن الذكور في ذلك، فيما ذهب آخرون إلى حد معاقبة مصور المقطع.