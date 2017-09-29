“مهدد السعوديات بالحرق” يبث مقطع فيديو جديدًا.. وهذا ما قاله (فيديو)

بعد أن هدد شاب سعودي النساء بالحرق ،في حالة قيادة السيارة في السعودية، الأمر الذي أثار موجة واسعة من الاستياء بين أوساط مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، عاد المراهق للظهور عبر مقطع جديد قدم خلاله اعتذاره للنساء السعوديات كافة.

وأكد الشاب المنحدر من المنطقة الشرقية في السعودية ،في المقطع الجديد، أنه لم يقصد إيذاء النساء واصفًا ما قاله بأنه كان من باب “الطقطقة ” والمزح معهن، ولم يكن يعتقد أن الأمر سيصل إلى هذا الحد.

وكان أمير منطقة الشرقية في المملكة قد أصدر يوم الخميس، أمرًا بالقبض على الشاب، وتم اعتقاله بعد ساعات من انتشار المقطع الأول في مسقط رأسه في محافظة حفر الباطن.