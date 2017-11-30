“إم بي سي” تتمسك ببرنامج “مجلس الشباب”.. ومقدمه المثير للجدل يعتذر

تمسكت قناة “إم بي سي” السعودية الخاصة، ببرنامجها، “مجلس الشباب” بعد رواج شائعات عن نيتها إيقاف بثه على خلفية الانتقادات التي يواجهها مقدمه الإعلامي السعودي عمر حسين، الذي اعتذر بدوره عن تغريدات سابقة جلبت له سيلاً من الانتقادات والمطالب بمنعه من الظهور في القناة.

وبثت القناة الثلاثاء حلقة جديدة من البرنامج، فيما أعلن المقدم الشاب عمر حسين عن الحلقة المقبلة، الثلاثاء المقبل، في تأكيد على أن البرنامج مستمر ولا نية للقناة أو مقدم البرنامج بالتخلي عنه.

لكن الإعلامي عمر حسين لم يواصل تجاهله للمطالب الواسعة بإلغاء برنامجه، والشائعات التي راجت حول ذلك، إذ اعتذر عبر حسابه الرسمي في “تويتر” عن مواقف قديمة له دونها في تغريدات واعتبرت مساساً بأمن السعودية ودعوة للفوضى فيها.

وقال الشاب السعودي ذو الأصول اليمنية في تغريدة له: “يتداول البعض تغريدات لي من ٥ سنوات أو أكثر. فترة ماضية كنا أصغر سناً وأكثر خطأً. هي لا تمثلني وأعتذر عما سببته من لغط أو ما كان فيها من إساءة”.

كما دافع الشاب المشهور في مواقع التواصل الاجتماعي عن مشاركته في ملتقى “مسك” العالمي في الرياض بعد أن طالب البعض بمنعه من المشاركة في ذلك الملتقى الذي يستقطب متحدثين من مختلف القطاعات والدول والتخصصات بما فيهم زعماء دول ومدراء تنفيذيين لكبريات الشركات.

وقال عمر في تغريدة أخرى: “حضوري لفعاليات مسك هو من حرصي للاستفادة من الجهود المبذولة لتمكين الشباب. أسجل وأحضر وأوثق ما استفدته عبر قناتي اليوتيوبية، مثل مؤتمر مسك العالمي الأخير حضرت مثلي مثل الـ٤ آلاف شخص من ٧٥ دولة وما كان في تكريم خاص لشخصي”.

ومجلس الشباب هو برنامج حواري يقدمه عمر حسين عن طريق استضافة عدد من الشباب ومن الجنسين في استوديو البرنامج ومناقشة أحد الموضوعات التي تهم الشباب مع خبراء ومختصين.

وعاد عمر حسين وأكد أن برنامجه مستمر بتغريدة على الوسم (#إلغاء_برنامج_مجلس_الشباب) قال فيها: “طيب عشان ننهي الموضوع إلي ينفتح كل أسبوع مع كل حلقة بفضل من الله البرنامج مستمر كما خطط له. الحلقات تم تصويرها مسبقاً وتنزل بشكل أسبوعي. كما ذكرت سابقاً البرنامج عبارة عن تعاون ناجح مع MBC لموسم تلفزيوني من سبتمبر لديسمبر”.

ورغم أن للبرنامج متابعيه في المملكة، إلا أنه يتعرض في الآونة الأخيرة لانتقادات لاذعة من قبل عدد من السعوديين بينهم نخب ثقافية معروفة ترى في أصول مقدم البرنامج اليمنية مبرراً لمطالبها بإيقاف عرضه.

كما يتهم منتقدو البرنامج، مقدمه الشاب بـ”تشويه صورة المجتمع السعودي ببرنامجه وضيوفه والتشكيك بكونهم سعوديون أيضاً، إضافة لاتهام الشاب بتبني آراء سابقة معادية للمملكة” على حد زعم بعض المغردين في “تويتر”.

وتلقى تلك الانتقادات بالطبع ردود فعل معارضة من قبل فريق آخر من متابعي البرنامج والمعجبين به، وبينهم أيضاً نخب ثقافية ترى في الأفكار التي يطرحها عمر حسين وضيوفه أمراً إيجابياً يسهم في تغيير المجتمع نحو الأفضل.

كما يرى جمهور البرنامج أن الانتقادات التي توجه للإعلامي عمر حسين وبرنامجه، دافعها عنصري، وتستند لكونه من جذور يمنية، وهي قضية خلافية قديمة في المملكة التي ينقسم أبناءها حول الموقف من وجود ملايين الأجانب العاملين في السعودية.

وتعرف قناة “إم بي سي” الإعلامي عمر حسين بالقول إنه كاتب وممثل كوميدي سعودي، حاصل على الهندسة الكيميائية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وعمل كمدير تنفيذي لشركة “يوتيرن” توجه إلى “يوتيوب” من خلال برنامج “على الطاير”، وحقق نجاحاً كبيراً ومشاهدات عالية، حيث نمت قناته الخاصة بسرعة إلى أكثر من 300 ألف مشترك، وأكثر من 20 مليون مشاهدة، كما كانت له تجربة ناجحة من خلال قناة “Sa7i” على الإنترنت.