هل أوقفت “mbc” برنامج “مجلس الشباب”؟

ارتفعت حدة الانتقادات الموجهة لبرنامج “مجلس الشباب”، الذي تعرضه قناة “إم بي سي“، بشكل لافت، خلال اليومين الماضيين، وسط أنباء عن صدور قرار رسمي بإيقاف بث البرنامج؛ بالرغم من أن إعلانات عرض حلقة اليوم الثلاثاء مازالت تُبث على القناة.

و”مجلس الشباب”، هو برنامج حواري يقدمه الإعلامي السعودي الشاب عمر حسين، عن طريق استضافة عدد من الشباب، ومن الجنسين في استوديو البرنامج؛ لمناقشة إحدى الموضوعات، التي تهم الشباب مع خبراء ومختصين.

ورغم أن للبرنامج متابعيه في المملكة، إلا أنه يتعرض في الآونة الأخيرة لانتقادات لاذعة من قبل عدد من السعوديين، وبينهم نخب ثقافية معروفة، ترى في أصول مقدم البرنامج اليمنية مبررًا لمطالبها بإيقاف عرضه.

ويتهم منتقدو البرنامج، مقدمه الشاب بتشويه صورة المجتمع السعودي ببرنامجه وضيوفه والتشكيك بكونهم سعوديون أيضًا، إضافة لاتهام الشاب بتبني آراء سابقة معادية للمملكة، على حد زعم بعض المغردين في موقع “تويتر”.

وتلقى تلك الانتقادات بالطبع ردود فعل معارضة من قبل فريق آخر من متابعي البرنامج، والمعجبين به، وبينهم أيضًا نخب ثقافية ترى في الأفكار، التي يطرحها عمر حسين وضيوفه أمرًا إيجابيًا يسهم في تغيير المجتمع نحو الأفضل.

كما يرى جمهور البرنامج أن الانتقادات، التي توجه للإعلامي عمر حسين وبرنامجه، دافعها عنصري، وتستند لكونه من جذور يمنية، وهي قضية خلافية قديمة في المملكة، التي ينقسم أبناؤها حول الموقف من وجود ملايين الأجانب العاملين في السعودية.

وسرت أنباء، يوم أمس الإثنين واليوم الثلاثاء، عن صدور قرار من وزير الإعلام السعودي عواد العواد، بإيقاف عرض البرنامج، لا بل ذهب البعض لأبعد من ذلك، وقالوا إن القرار يشمل إيقاف برنامج “باب واحد” أيضًا، والذي يقدمه إبراهيم صالح، ويواجه اتهامات وانتقادات مماثلة.

وشهد موقع “تويتر”، ما يشبه الاحتفال بتلك الأنباء رغم عدم التأكد من مصداقيتها، وتحولت تلك الاحتفالية إلى الوسم “#إلغاء_برنامج_مجلس_الشباب” الذي دخل قائمة ترند “تويتر” سريعًا.

ولم يردّ الإعلامي ومقدم البرنامج، عمر حسين على طلب “إرم نيوز” التعليق على شائعات إيقاف برنامجه، فيما لم يصدر عن قناة “إم بي سي” أي بيان حول الجدل المثار على البرنامج، الذي تعرض القناة إعلانات حلقته التي ستبث مساء اليوم الثلاثاء.

وتصف “إم بي سي” البرنامج بقولها إنه يركز على قضايا الشباب وهمومهم، ويسعى إلى إعطاء مجموعة من هؤلاء الشباب الذين يمثلون المجتمع السعودي فرصة المناقشة المباشرة مع مختص حول قضية تتعلق بمشاكلهم وهمومهم.

كما تُعرف القناة الإعلامي عمر حسين بالقول إنه كاتب وممثل كوميدي سعودي، حاصل على الهندسة الكيميائية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وعمل كمدير تنفيذي لشركة “يوتيرن”، توجه إلى “اليوتيوب” من خلال برنامج “على الطاير”، وحقق نجاحًا كبيرًا ومشاهدات عالية، حيث نمت قناته الخاصة بسرعة إلى أكثر من 300 ألف مشترك، وأكثر من 20 مليون مشاهدة، كما كانت له تجربة ناجحة من خلال قناة “Sa7i” على الإنترنت.