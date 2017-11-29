بالصور.. الملك سلمان يقبل يد أخيه الأكبر طلال في عزاء أختهما مضاوي

أظهرت صور من داخل منزل الأمير طلال بن عبدالعزيز آل سعود، أمس الأربعاء، العاهل السعودي الملك سلمان وهو يقبل يد أخيه الأكبر خلال زيارة له لتقديم واجب العزاء في وفاة أختهما الأميرة مضاوي.

وحضر الملك سلمان برفقة أخيه الأمير مقرن إلى منزل الأمير طلال، لتقديم واجب العزاء، في إطار تقاليد عائلية ثابتة تعتمد فارق السن والحالة الصحية بغض النظر عن المناصب التي يتقلدها أي من أعضاء الأسرة.

وتوفيت الأميرة مضاوي، الإثنين الماضي، وهي أصغر بنات الملك المؤسس للسعودية عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود.

يذكر أن اللجنة العليا لمكافحة الفساد التي يرأسها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، تعتقل عددًا من الأمراء والمسؤولين البارزين ورجال الأعمال، بينهم الأمير الوليد بن طلال.