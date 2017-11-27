وفاة الأميرة مضاوي بنت عبدالعزيز أخت الملك سلمان

وفاة الأميرة مضاوي بنت عبدالعزيز أخت الملك سلمان

المصدر: فريق التحرير

نعى الديوان الملكي السعودي مساء اليوم الإثنين، الأميرة مضاوي بنت عبدالعزيز آل سعود.

ونشرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس”، بيانًا للديوان، أكد فيه وفاة الأميرة، معلنًا أن الصلاة عليها ستتم مساء غد الثلاثاء بعد صلاة العشاء بالمسجد الحرام في مكة المكرمة.

وقد نعى أمراء سعوديون الأميرة مضاوي بنت عبد العزيز آل سعود، وكتب الأمير خالد بن طلال عبر حسابه على موقع “تويتر”، “ببالغ الأسى والحزن وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره توفيت بعد ظهر اليوم الإثنين والدتي الغالية عمتي الأميرة مضاوي بنت عبد العزيز، رحمها الله وتغمّدها بواسع رحمته وأسكنها فسيح جناته… والصلاة عليها بإذن الله تعالى غدا الثلاثاء بعد صلاة العشاء في المسجد الحرام”.

 

وفي ذات السياق كتبت “نوف بنت عبدالله بن محمد بن سعود، معزية في وفاة الأميرة :”إنا لله وإنا إليه راجعون، انتقلت إلى رحمة الله خالتي (مضاوي بنت عبدالعزيز) اللهم ثبتها وأنزلها منزلًا مباركًا وأنت خير المنزلين اللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنة ولا تجعله حفرة من حفر النار، اللهم إنها كانت تشهد أنك أنت الله وأن محمدًا عبدك وَرَسُولِكَ اللهم اجبر قلوبنا على فراقها”.

وغرد بدر بن سعود، قائلًا “عظم الله أجر أخي وحبيبي وابن عمي الأمير سعود بن سعد بن محمد وإخوانه وأخواته في وفاة والدتنا الأميرة مضاوي بنت عبد العزيز رحمها الله وغفر لها وجعل مقامها في عليين وانزلها منازل الشهداء والصديقين والصالحين وربط على قلوب أهلها وأحبابها وثبتها عند السؤال. إنَّا لله وإنا اليه راجعون!”.

 

يشار إلى أن الأميرة الراحلة هي أخت العاهل السعودي الحالي الملك سلمان بن عبد العزيز، وهي أصغر بنات الملك عبدالعزيز مؤسس المملكة.

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