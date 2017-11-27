وفاة الأميرة مضاوي بنت عبدالعزيز أخت الملك سلمان

نعى الديوان الملكي السعودي مساء اليوم الإثنين، الأميرة مضاوي بنت عبدالعزيز آل سعود.

ونشرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس”، بيانًا للديوان، أكد فيه وفاة الأميرة، معلنًا أن الصلاة عليها ستتم مساء غد الثلاثاء بعد صلاة العشاء بالمسجد الحرام في مكة المكرمة.

وقد نعى أمراء سعوديون الأميرة مضاوي بنت عبد العزيز آل سعود، وكتب الأمير خالد بن طلال عبر حسابه على موقع “تويتر”، “ببالغ الأسى والحزن وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره توفيت بعد ظهر اليوم الإثنين والدتي الغالية عمتي الأميرة مضاوي بنت عبد العزيز، رحمها الله وتغمّدها بواسع رحمته وأسكنها فسيح جناته… والصلاة عليها بإذن الله تعالى غدا الثلاثاء بعد صلاة العشاء في المسجد الحرام”.

ببالغ الأسى والحزن وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره … توفيت بعد ظهر اليوم الأثنين والدتي الغالية عمتي الأميرة #مضاوي_بنت_عبدالعزيز رحمها الله وتغمّدها بواسع رحمته وأسكنها فسيح جناته … والصلاة عليها بإذن الله تعالى غدا الثلاثاء بعد صلاة العشاء في المسجد الحرام — خالد بن طلال ( أبو الوليد ) (@Khalid_BinTalal) November 27, 2017

وفي ذات السياق كتبت “نوف بنت عبدالله بن محمد بن سعود، معزية في وفاة الأميرة :”إنا لله وإنا إليه راجعون، انتقلت إلى رحمة الله خالتي (مضاوي بنت عبدالعزيز) اللهم ثبتها وأنزلها منزلًا مباركًا وأنت خير المنزلين اللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنة ولا تجعله حفرة من حفر النار، اللهم إنها كانت تشهد أنك أنت الله وأن محمدًا عبدك وَرَسُولِكَ اللهم اجبر قلوبنا على فراقها”.

إنالله وإنا إليه راجعون أنتقلت إلى رحمة الله خالتي (مضاوي بنت عبدالعزيز) اللهم ثبتها وأنزلها منزلاً مباركاً وأنت خير المنزلين اللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنة ولا تجهله حفرة من حفر الناراللهم انها كانت تشهد انك انت الله وأن محمدا عبدك وَرَسُولِكَ

اللهم اجبر قلوبنا على فراقها — نوف بنت عبدالله بن محمد بن سعود (@Ksanouf) November 27, 2017

وغرد بدر بن سعود، قائلًا “عظم الله أجر أخي وحبيبي وابن عمي الأمير سعود بن سعد بن محمد وإخوانه وأخواته في وفاة والدتنا الأميرة مضاوي بنت عبد العزيز رحمها الله وغفر لها وجعل مقامها في عليين وانزلها منازل الشهداء والصديقين والصالحين وربط على قلوب أهلها وأحبابها وثبتها عند السؤال. إنَّا لله وإنا اليه راجعون!”.

عظم الله أجر أخي وحبيبي وإبن عمي الأمير سعود بن سعد بن محمد وإخوانه وأخواته في وفاة والدتنا الأميرة #مضاوي_بنت_عبدالعزيز رحمها الله وغفر لها وجعل مقامها في عليين وانزلها منازل الشهداء والصديقين والصالحين وربط على قلوب أهلها وأحبابها وثبتها عند السؤال.

إنَّا لله وإنا اليه راجعون! pic.twitter.com/HbrV4cRKzE — بدر بن سعود (@BaderbinSaud) November 27, 2017

يشار إلى أن الأميرة الراحلة هي أخت العاهل السعودي الحالي الملك سلمان بن عبد العزيز، وهي أصغر بنات الملك عبدالعزيز مؤسس المملكة.