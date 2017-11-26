الحريري: السعودية جزء من حياتي وإيران تستعمل حزب الله لزعزعة لبنان

أكد رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، على العلاقة المتينة التي تربطه بالمملكة العربية السعودية، مؤكدًا أنها “جزء من حياته”، فيما حذّر مجددًا في الوقت ذاته من أن إيران تستعمل “حزب الله” لزعزعة لبنان.

وقال الحريري، خلال مقابلة مع مجلة “الرجل”، مساء السبت، إن “سبب عدم استقرار لبنان هو لعبة إيران التي تستخدم “حزب الله” كذراعٍ لها في المنطقة”، مؤكدًا أنه “ليس لحزب الله القدرة على إدارة لبنان، وقوته تأتي من السلاح المموَّل إيرانيًا”.

وشدَّد قائلًا:”الحلُّ بالنسبة لسلاح “حزب الله” هو حلٌّ إقليمي وليس داخليًا، ونحن لا يمكننا فعل شيء بهذا الخصوص”.

وحول الحرب الدائرة في سوريا، أكد الحريري أنه “لولا التدخل الروسي لسقط بشار الأسد.. والإيرانيون هم من طلب هذا التدخل بعد فشلهم في إنجاز المهمة”.

وعن علاقته بالسعودية، أكد الحريري أن “المملكة ساعدت لبنان بكل المراحل، ولم تقف مع فريق ضد فريق، سواء أكان إسلاميًا أم مسيحيًا أم غير ذلك”.

وأشار إلى شخصية وليّ العهد الأمير محمد بن سلمان، قائلًا:”وليُّ العهد صاحب رؤية، ورجل لديه الإمكانية للتحدي، ويعمل باتجاه هذا التحدي”، مضيفًا:”في أي وقت تحاول الاتصال بالأمير محمد تجده في جبهات العمل، فهو يعمل دون كللٍ أو مللٍ”.

وأضاف:”السعودية جزء من حياتي، وهذه العلاقة ترتبط بطفولتي وعملي، وهي علاقة ترسَّخت منذ أيام والدي، وكذلك هي اليوم علاقة مميزة بالنسبة لأولادي، وستبقى موجودة، فالمملكة أكرمت والدي، وأكرمتنا، ولحم أكتافنا منها، وهذا الوفاء سنحافظ عليه”.