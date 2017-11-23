“عصابة السعوديين الـ7” تسقط بيد شرطة المدينة المنورة

ألقت شرطة منطقة المدينة المنورة في المملكة العربية السعودية القبض على 7 سعوديين، تتراوح أعمارهم بين 18 و22 عامًا، بعد تورطهم في عددٍ كبيرٍ من السرقات، تمثلت بسرقتهم مرافق حكومية ومنازل ومحالًا تجارية واستراحات وسيارات.

وكشف الناطق الإعلامي للشرطة، بحسب صحيفة “سبق”، أنه تم القبض على التشكيل العصابي، الذي تبين أن أفراده جميعًا سعوديون، لتورطهم بعددٍ كبيرٍ من السرقات.

وأضاف، أن جرائمهم تمثلت بسرقة بعض المرافق الحكومية والمنازل والمحالّ التجارية والاستراحات والسيارات، لافتًا إلى أنهم أقروا جميعًا بالسرقات، المسجلة لدى الشرطة، إضافة لسرقات أخرى لم يتم تقديم بلاغ فيها.

فيما جرى استكمال الإجراءات الأولية وإحالة القضية للنيابة العامة.