السعودية تضم طلاب الصم والبكم إلى برنامج الابتعاث للدراسة مجانًا في أمريكا

سمحت السعودية لطلابها من فئة الصم والبكم، الراغبين بالدراسة في جامعات الولايات المتحدة الأمريكية، التقدم إلى ترشيحات يتم بموجبها ابتعاث الطلاب للدراسة في الخارج على نفقة الحكومة.

وقالت السفارة السعودية في الولايات المتحدة الأمريكية، إن سفير الرياض في واشنطن، الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، أعلن عن “تأسيس مسار لذوي الاحتياجات الخاصة من الصم والبكم للدراسات الجامعية والعليا في الجامعات الأمريكية المتخصصة، بتوجيه من ملك البلاد وولي عهده”.

وأضافت السفارة في بيان لها، أنها أجرت تفاهماً بهذا الخصوص مع وزارة التعليم في المملكة، لقبول الطلاب المرشحين من فئتي الصم والبكم للدراسة في الجامعات الأمريكية، المخصصة للصم والبكم.

وقال بيان السفارة، إن المبادرة الجديدة جاءت بعد “التماس” تقدم به أحد الطلاب البكم للالتحاق بالدراسة بجامعة “جالوديت” الأمريكية.

وبدأت السعودية منذ العام 2005 بابتعاث آلاف الطلاب والطالبات سنويًا على نفقة الحكومة، للدراسة في جامعات أمريكية وغربية وآسيوية مرموقة، بهدف الاستفادة منهم عند عودتهم للمملكة، في تسلم إدارة الكثير من مناحي العمل والحياة مكان الوافدين الأجانب.

وتُعدّ الولايات المتحدة من الوجهات الرئيسة للطلاب السعوديين، الذي يدرسون على حساب الحكومة ضمن برنامج الابتعاث المعروف باسم “برنامج الملك عبدالله للابتعاث الخارجي” مقارنة بدول أوروبية وآسيوية أخرى.