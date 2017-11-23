مصادر: السعودية توافق على شراء ذخائر دقيقة التوجيه من شركات أمريكية

قالت مصادر مطلعة إن السعودية وافقت على شراء ذخائر دقيقة التوجيه من شركات دفاعية أمريكية قيمتها نحو 7 مليارات دولار.

وذكرت المصادر أن الشركتين اللتين وقع الاختيار عليهما هما “رايثيون وبوينج” في صفقة ضمن اتفاق لشراء أسلحة بقيمة 110 مليارات دولار تزامن مع زيارة الرئيس دونالد ترامب للسعودية في مايو/ أيار الماضي.

وامتنعت الشركتان عن التعليق على مبيعات الأسلحة.

ولم تخطر وزارة الخارجية الأمريكية الكونغرس رسميًا بعد بصفقة الذخائر دقيقة التوجيه.

وقال مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية: “لا نعلق لنؤكد أو ننفي المبيعات لحين إخطار الكونغرس رسميًا بها”، مضيفًا أن الحكومة الأمريكية ستضع في اعتبارها عوامل “منها التوازن الإقليمي وحقوق الإنسان والتأثير على قاعدة الصناعة الدفاعية الأمريكية”.

وامتنع سفير السعودية لدى واشنطن الأمير خالد بن سلمان عن التعليق على هذه الصفقة بعينها، لكنه قال في بيان إن الرياض ستنفذ الاتفاقات التي وقعت خلال زيارة ترامب.

وأضاف: “في حين أن المملكة اختارت دومًا الولايات المتحدة لشراء الأسلحة فإن اختيار السوق السعودية يظل خيارًا وهي ملتزمة بالدفاع عن أمنها”.