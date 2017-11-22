في لقاء “نادر”.. وفد سعودي يلتقي البابا فرانسيس بالفاتيكان (فيديو)

عقد بابا الكاثوليك فرانسيس في حاضرة الفاتيكان، اليوم الأربعاء، مباحثات سياسية مع وفد حكومي سعودي رفيع المستوى.

وقالت مصادر بالفاتيكان: “إن البابا فرانسيس استقبل في قاعة بولس السادس بالفاتيكان، وفدًا رسميًا، برئاسة عبد الله بن فهد اللحيدان، وكيل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية.”

وحسب المصادر، فقد كانت المحادثات بين الجانبين “مهمة وشاملة وعميقة”، مشيرةً إلى أن اللقاء جاء “بناءً على طلب الجانب السعودي، حيث وافق عليه البابا على وجه السرعة”.

ولا ترتبط دولة الفاتيكان والمملكة العربية السعودية بعلاقات دبلوماسية، واللقاءات بين الجانبين نادرة.

وأشارت المصادر نفسها إلى أن الصراعات في سوريا والعراق، والعلاقات مع إيران، والوضع في لبنان، وعملية الإصلاح في المملكة العربية السعودية، كانت من بين أهم المواضيع التي بحثها الجانبان.

يذكر أن الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز كان أول عاهل سعودي يزور الفاتيكان في نوفمبر/تشرين الثاني 2007، حيث أجرى حينها مباحثات مع البابا الأسبق بندكتس السادس عشر.