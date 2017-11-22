الداخلية السعودية توضح آلية قيادة المرأة للسيارات (صور)

قال العميد محمد البسامي مدير الإدارة العامة للمرور في السعودية، اليوم الأربعاء، إن “قيادة المرأة للسيارات في المملكة ستخضع لقوانين المرور المعمول بها، ولن يكون هناك أية اشتراطات خاصة بشأن قيادة المرأة للسيارة”.

وأفاد خلال مؤتمر صحفي عقدته إدارة المرور، بأن البدء في تطبيق قرار قيادة المرأة سيكون في 10 شوال المقبل، وأن “اجتماعات جارية للتجهيز والترتيب والتنظيم وتهيئة مدارس تعليم القيادة لاستقبال المتدربات، وأنه سيُعلن جدول زمني لذلك”.

وذكر البسامي أنه “سيتم وضع مدارس جديدة لتعليم القيادة للنساء خلال الأشهر القادمة”، لافتًا إلى أن “الهدف من مدارس تعليم القيادة هو تأمين السلامة المرورية، ويحق للمرور أن يتأكد من سلامة وأهلية صاحب الرخصة للقيادة”.

ونوه إلى أنه “بالإمكان استبدال الرخص النسائية الدولية حسب الاتفاقيات”.

وأضاف المسؤول السعودي: “نبحث مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية على إنشاء مراكز توقيف نسائية لاستخدامها عند الحاجة، فالشرطة النسائية موجودة في العمل الأمني”.

من جهته، قال اللواء منصور التركي المتحدث باسم وزارة الداخلية السعودية، خلال المؤتمر، إن “للنساء حقَ القيادة في جميع الطرقات وبين المدن”.

وأضاف: “يمكن للمرأة أن تقود سيارتها بين المدن واستخدامها للسفر، حيث أنها حظيت برخصة تؤهلها لاستخدام السيارة، كيفما شاءت وفق الأنظمة والقوانين المرورية”.