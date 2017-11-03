المرور تحدد موعد إعلان توصيات اللجنة الثلاثية حول قيادة المرأة السعودية

كشفت الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية أنها ستعلن في الأيام القليلة المقبلة، عن التوصيات التي خرجت بها اللجنة المكلفة من قبل وزارات: الداخلية والمالية والعمل، بشأن الترتيبات اللازمة لتطبيق قرار السماح للمرأة بالقيادة.

وأوضح المتحدث باسم إدارة المرور، العقيد طارق الربيعان، في حديثه لقناة “الإخبارية”، أن الإعلان عما وصلت إليه اللجنة الثلاثية سيكون خلال أيام، وسيتم تحديد كيفية التعامل مع المرأة ميدانيًا أو إداريًا.

يذكر أن المهلة المحددة بثلاثين يومًا للجنة الثلاثية، لرفع توصياتها حول الترتيبات اللازمة لتطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية، وإصدار رخص القيادة للسيدات، انتهت قبل أيام.

وتتيح هذه الترتيبات للمرأة السعودية القيادة بدءاً من 10 شوال من العام القادم.