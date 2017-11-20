القبض على سيدة عربية تروج مقويات جنسية في مكة المكرمة (صورة)

قالت بلدية الشوقية، التابعة لمكة المكرمة في المملكة العربية السعودية، إنها ضبطت محل ملابس وخردوات يقوم بتحضير وبيع مواد محظورة “شرعًا”، ويتم تداولها على أنها مقويات جنسية، وهي مخالفة للنشاطات والاشتراطات.

وقبضت البلدية على صاحبة المحل بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، بحسب تقرير لصحيفة “سبق” أمس الأحد.

ونقلت الصحيفة عن رئيس عن بلدية الشوقية الفرعية قوله إن “بعض المواد والتركيبات المحظورة والمخالفة يتم بيعها كمقويات جنسية للرجال والنساء معا”.

وأضاف أن صاحبة المحل الذي تم إغلاقه من جنسية عربية، وتم تسليمها إلى الشرطة لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقها.