الجبير يؤكد أن الرياض “لن تقف مكتوفة الأيدي أمام العدوان السافر” لإيران‎

المصدر: ا ف ب

أكد وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، خلال اجتماع طارئ اليوم الأحد لوزراء الخارجية العرب في القاهرة، أن بلاده “لن تقف مكتوفة الأيدي أمام العدوان السافر” لإيران.

وقال الجبير إن السعودية “لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذا العدوان الإيراني السافر ولن تتوانى في الدفاع عن نفسها والحفاظ على أمن وسلامة شعبها”.

وأضاف أن “الصاروخ الغادر الذي أطلقه الحوثيون على عاصمة السعودية يعكس الاعتداءات الإيرانية المتكررة ضد المملكة التي شهدت إطلاق 80 صاروخًا تحمل الهوية الإيرانية عبر عميلها الحوثي في اليمن تعرّضت لها مختلف مدن المملكة”.

‏واعتبر أن “السكوت عن هذه الاعتداءات الغاشمة لإيران عبر عملائها في المنطقة لن يجعل أي عاصمة دولة عربية في أمان من هذه الصواريخ البالستية”.

من جهته، اعتبر وزير خارجية البحرين أن لبنان “تحت السيطرة التامة” لحزب الله، وأن هذا الحزب يعبر “دولنا جميعًا وهذا تحد للأمن القومي العربي”.

وقال الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة إن “الجمهورية اللبنانية رغم علاقتنا معها كبلد عربي شقيق ومحبتنا وتقديرنا للشعب اللبناني إلا أنها تتعرّض لسيطرة تامة من هذا الحزب الإرهابي”.

وأضاف أن “إيران لا تحاربنا فقط مباشرة، نعم هي تحارب وتقوم بأمور كثيرة لكن لها أيضا أذرع في المنطقة، وأكبر ذراع لها موجود الآن هو ذراع حزب الله الإرهابي”.

وتابع بقوله: “هذا الحزب موجود في لبنان والعراق وسوريا وفي أماكن كثيرة، ومتمثل في شخصية الحوثيين (في اليمن) وهذا هو التحدي الكبير اليوم للأمن العربي”.

واتهم إيران بأنها “تحاول إسقاط دولنا والسيطرة والهيمنة بكل وضوح، ولا تتورّع عن القيام بأي شيء للوصول إلى هذا الهدف”.

وكانت السعودية قد دعت لاجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب من أجل مناقشة التدخلات الإيرانية في الدول العربية.

وتصاعد التوتر في الأشهر الأخيرة بين السعودية وإيران القوتين الإقليميتين المتخاصمتين في الشرق الأوسط حول العديد من الملفات، وخصوصًا الحرب في اليمن وسوريا إضافة إلى الملف اللبناني.