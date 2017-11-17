عادل الجبير: حزب الله إرهابي يختطف لبنان

المصدر: ا ف ب

اتهم وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، يوم الجمعة، ميليشيا حزب الله، الذي تُحمّله الرياض مسؤولية استقالة رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، بأنه “إرهابي يختطف” الدولة اللبنانية و”يرتهن” النظام المصرفي لأنشطته في تبييض الأموال.

وقال الجبير للصحافيين في مدريد: “إن الحزب الشيعي يزعزع استقرار لبنان بالإبقاء على ترسانته ومقاتليه في هذا البلد”.

وحذّر، بعد محادثات مع نظيره الإسباني الفونسو داستيس، من أنه “لا يمكن السماح لميليشيا حزب الله بالعمل خارج إطار القانون”.

وأضاف: “نرى أن حزب الله يرتهن النظام المصرفي اللبناني لأنشطته في تبييض الأموال، ونرى حزب الله يختطف المرافىء اللبنانية من أجل تهريب المخدرات، ونرى حزب الله ينخرط في نشاطات معادية ويتدخل في سوريا والبحرين واليمن”.

وقال الجبير: “إذا لم يتخلَ حزب الله عن سلاحه ويتحول إلى حزب سياسي، فإن لبنان سيظل رهينة بيده وبالتالي إيران”.

وتابع: “هذا ليس مقبولًا بالنسبة إلينا، ولا بالنسبة إلى اللبنانيين”.

وقال الجبير:”المملكة دعمت وتدعم رئيس الوزراء اللبناني المستقيل سعد الحريري، لكننا ضد استيلاء حزب الله على لبنان”.

وسيستقبل الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، يوم السبت، في الإليزيه الحريري “بصفته رئيسًا لحكومة لبنان؛ لأن استقالته لم تُقبل في بلاده بما أنه لم يعد إليها”.