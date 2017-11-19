محمد بن سلمان يتبرع بـ 12 مليون ريال من حسابه الخاص لـ10 جمعيات خيرية سعودية

تبرع ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، بمبلغ 12 مليون ريال من حسابه الخاص لدعم 10 جمعيات خيرية في المنطقة الجنوبية، والتي تشمل عسير والباحة وجازان ونجران.

ويعد هذا التبرع استكمالًا للدعم المقدم للجمعيات الخيرية ضمن مشروع الأمير محمد بن سلمان لدعم الجمعيات الخيرية في السعودية.

ووصل العدد الإجمالي للمستفيدين في المنطقة الجنوبية إلى أكثر من 10 آلاف مستفيد ومستفيدة، شملت 7 فئات، حيث بلغت نسبة المستفيدين من الدعم الموجه للأيتام 67 ‎%‎، فيما كانت نسبة الدعم للأسر المحتاجة 15 ‎%.

وكانت نسبة الدعم الخيري للأرامل والمطلقات 7 ‎%‎، فيما تلقت الرعاية الصحية 4 ‎%‎ من الدعم، وبلغت نسبة الدعم الخيري لذوي الاحتياجات الخاصة والشباب والفتيات المقبلين على الزواج 3 % ‎ لكل منهما، و1 ‎%‎ لمرضى السرطان.

وشكر الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، الأمير محمد بن سلمان على الدعم، والذي وصفه بأنه “يجسّد حرص ولاة الأمر على تعزيز ثقافة التكاتف والتسامح في المجتمع، وتأصيل العمل الخيري، لضمان العيش الكريم للمواطن”، بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).