محمد بن سلمان ووزير خارجية فرنسا يبحثان تعزيز الأمن بالمنطقة

بحث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مع وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، سبل تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) الأربعاء أن ولي العهد السعودي استعرض مع الوزير الفرنسي “آفاق التعاون السعودي الفرنسي في مختلف المجالات، إضافة إلى بحث تطورات الأحداث في منطقة الشرق الأوسط وتنسيق الجهود بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة”.

وحضر الاجتماع وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، ومساعد وزير الدفاع محمد العايش، والمستشار بالديوان الملكي رأفت الصباغ، والسفير الفرنسي لدى المملكة وعدد من المسؤولين الفرنسيين.

يذكر أن زيارة لودريان تأتي بعد 6 أيام من الزيارة التي قام بها الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون إلى المملكة، والتي التقى خلالها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

يشار إلى أن السعودية تعد أول شريك تجاري لفرنسا في المنطقة، بينما تعتبر فرنسا ثالث أكبر مستثمر أجنبي في المملكة.

ومن المنتظر أن يلقي وزير الخارجية الفرنسي، اليوم الخميس، خطابًا في منتدى مسك الدولي، ويشارك بحضور شخصيات سعودية كبرى ورجال الأعمال، في إطلاق سلسلة جديدة من المواد الغذائية تعتمد على دواجن من نوعية خاصة، “فيت فور لايف”.