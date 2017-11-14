من بينها “نيوم”.. محمد بن سلمان يبحث مع بيل غيتس فرص الاستثمار في مشاريع حيوية

التقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، في الرياض مساء الثلاثاء، بيل غيتس، الرئيس المشارك لمؤسسة “بيل ومليندا غيتس” الخيرية.

واستعرض الجانبان خلال اللقاء، أوجه التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات، إضافة إلى استعراض عدد من البرامج والمشاريع الثنائية التنموية المشتركة”، بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

كما تطرق اللقاء إلى الفرص المتاحة في المملكة وفق رؤية المملكة 2030، خاصة فرص الاستثمار في مشاريع “نيوم” و”البحر الأحمر” و”العلا”.

وأطلق الأمير محمد بن سلمان، رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، في 24 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، مشروع “نيوم” الذي يركز على 9 قطاعات استثمارية متخصصة وهي، مستقبل الطاقة والمياه، ومستقبل التنقل، ومستقبل التقنيات الحيوية، ومستقبل الغذاء، ومستقبل العلوم التقنية والرقمية، ومستقبل التصنيع المتطور، ومستقبل الإعلام والإنتاج الإعلامي، ومستقبل الترفيه، ومستقبل المعيشة الذي يمثل الركيزة الأساسية لباقي القطاعات.