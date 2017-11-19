في تقرير مثير للسخرية.. صحيفة “الديار” اللبنانية: شركة إسرائيلية اشترت موقع “سبق” السعودي

في تقرير أثار سخرية المتابعين، زعمت صحيفة “الديار” اللبنانية أن شركة “بريكس” الإسرائيلية اشترت موقع “سبق” الإلكتروني السعودي، الذي يعمل في الرياض بمبلغ نصف مليون دولار.

وادعت الصحيفة أنه تم تعيين محمد حباب مديرًا لموقع “سبق” السعودي مع مساعد إسرائيلي له، هو العقيد يوفي انان.

يذكر أن جريدة “الديار” اللبنانية تتبع النظام السوري وحزب الله، ولا تتوانى -وفقًا للمراقبين- عن التلفيق لمهاجمة السعودية بأي طريقة.

والمثير للسخرية في تقريرها الملفق بشأن موقع سبق هو أنها تزعم أن سعره 500 ألف دولار، بينما تقدر القيمة السوقية لموقع مثل “سبق” بنحو نصف مليار دولار وفقًا لإحصاءات موقع “worthofweb” المتخصص في تقييم المواقع الإلكترونية.

وتجدر الإشارة إلى أن موقع سبق هو الموقع الإخباري الأول في السعودية بلا منازع وبفارق كبير عن أقرب المنافسين.