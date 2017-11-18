الرياض تستضيف الاجتماع الأول لوزراء دفاع “التحالف الإسلامي”

تستضيف العاصمة السعودية ،الرياض، الاجتماع الأول لمجلس وزراء دفاع التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، الذي سيعقد في الـ26 من تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، تحت شعار “متحالفون ضدّ الإرهاب”، بمشاركة وزراء دفاع الدول الأعضاء في التحالف، إضافة إلى البعثات الدبلوماسية المعتمدة في المملكة العربية السعودية.

ويهدف الاجتماع، بحسب صحيفة وكالة الأنباء السعودية، إلى ترسيخ أواصر التعاون والتكامل في منظومة التحالف، كما يشكّل الانطلاقة الفعلية لجهود التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، الذي يضم 41 دولة إسلامية، لتنسيق وتوحيد الجهود في محاربة التطرف والإرهاب والتكامل مع جهود دولية أخرى.

وتمّ تأسيس مركز التحالف ليكون بمنزلة الذراع التنفيذية لتحقيق رسالة التحالف، وسيوفر منصّة مؤسّسية لتقديم المقترحات والنقاشات في إطار حوكمة شفافة لتيسير سبل التعاون بين الدول الأعضاء، والدول الداعمة لتنفيذ مبادرات ضمن المجال الفكري والمجال الإعلامي، ومحاربة تمويل الإرھاب، والمجال العسكري.