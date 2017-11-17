بعد سحب قطر لجنسيته.. قبائل قحطان تتوافد للتضامن مع شيخ “شمل الهواجر” (فيديو)

توافدت، اليوم الجمعة، حشود كبيرة من أفراد قبائل قحطان؛ للتضامن مع شيخ شمل الهواجر، الشيخ شافي ناصر حمود الهاجري، الذي أصدر النظام القطري مؤخرًا قرارًا بسحب جنسيته، مع أفراد من عائلته، بسبب مواقفه المناهضة لسياسة السلطة في الدوحة.

وأظهرت المقاطع المصورة، التي نشرها ناشطون على موقع “تويتر”، الآلاف وهم في طريقهم إلى مقر الشيخ الهاجري في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية، التي اكتظت طرقها بالسيارات، وسط الأهازيج والأناشيد الحماسية، من قبل الوفود القبلية الرافضة لسياسة قطر تجاه مناهضيها.

حشود كبيرة من قبائل قحطان في طريقها لحفل تكريم الشيخ شافي بن ناصر آل شافي.

:#اجتماع_قبائل_قحطان pic.twitter.com/grWgz5DdLd — نجران اليوم (@NajranToday) November 17, 2017

مئات الالاف من قبائل قحطان يجتمعون تضامناًمع شيخ شمل الهواجر بعد سحب جنسيته ، حالة طوارئ في قطر #اجتماع_قبائل_قحطان pic.twitter.com/bV0BBJhLRK — العرب مباشر (@AlarabLive) November 17, 2017

وأبدى عدد من شيوخ القبائل، المنتشرة في الدول الخليجية، رفضهم لسحب الجنسيات من المخالفين لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد، وتضامنهم مع الشيخ الهاجري، معتبرين أن توافدهم إلى مقر إقامته إظهار لتكاتفهم ووحدتهم، في مواجهة ممارسات النظام القطري ضد أبناء القبائل.

#قبايل_قحطان تتوافد من كافة أنحاء المملكة على الشيخ شافي آل شافي وذلك تعبيراً عن تضامنها معه بعد أن سحبت قطر جنسيته .

.#اجتماع_قبائل_قحطان

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