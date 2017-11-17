بعد سحب قطر لجنسيته.. قبائل قحطان تتوافد للتضامن مع شيخ “شمل الهواجر” (فيديو)

بعد سحب قطر لجنسيته.. قبائل قحطان تتوافد للتضامن مع شيخ “شمل الهواجر” (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

توافدت، اليوم الجمعة، حشود كبيرة من أفراد قبائل قحطان؛ للتضامن مع شيخ شمل الهواجر، الشيخ شافي ناصر حمود الهاجري، الذي أصدر النظام القطري مؤخرًا قرارًا بسحب جنسيته، مع أفراد من عائلته، بسبب مواقفه المناهضة لسياسة السلطة في الدوحة.

وأظهرت المقاطع المصورة، التي نشرها ناشطون على موقع “تويتر”، الآلاف وهم في طريقهم إلى مقر الشيخ الهاجري في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية، التي اكتظت طرقها بالسيارات، وسط الأهازيج والأناشيد الحماسية، من قبل الوفود القبلية الرافضة لسياسة قطر تجاه مناهضيها.

وأبدى عدد من شيوخ القبائل، المنتشرة في الدول الخليجية، رفضهم لسحب الجنسيات من المخالفين لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد، وتضامنهم مع الشيخ الهاجري، معتبرين أن توافدهم إلى مقر إقامته إظهار لتكاتفهم ووحدتهم، في مواجهة ممارسات النظام القطري ضد أبناء القبائل.

وكانت قطر سحبت الجنسية القطرية من شيخ قبيلة آل مرة، طالب بن لاهوم بن شريم، إضافة إلى 50 شخصًا آخرين من أسرته وقبيلته، وصادرت أموالهم؛ ما أثار موجة غضب بين مشايخ وأبناء آل مرة في قطر والخليج.

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