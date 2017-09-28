أنباء عن سحب قطر جنسية شافي الهاجري شيخ “شمل الهواجر”

تداولت تقارير إخبارية وحسابات قطرية على “تويتر” أنباء عن أن الدوحة أصدرت قرارًا بسحب جنسية الشيخ شافي ناصر حمود الهاجري، شيخ قبيلة “شمل الهواجر” ومعه مجموعة من عائلته.

ودشن مغردون على تويتر “هاشتاغا” بعنوان (#سحب_جنسية_شيخ_شمل_الهواجر)، أعربوا من خلاله عن “استيائهم من السياسات القطرية القمعية، التي تتبناها الدوحة تجاه معارضيها”، مؤكدين أن “تلك السياسات لن تؤتي ثمارها بأي حال من الأحوال”.

وكان شيخ شمل قبيلة الهواجر استنكر تصرفات الحكومة القطرية تجاه جيرانها في الخليج خلال لقاء ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، في حزيران/ يونيو الماضي، مؤكدًا “رفضه لما تقوم به الدوحة من أعمال تهدد الأمن الداخلي لدول الخليج”.

من جانبه، قال المستشار البارز في الديوان الملكي السعودي، سعود القحطاني: “قريبًا بإذن الله تفاصيل خاصة عن سحب جنسية شيخ شمل الهواجر من قبل التنظيم القطري”.

وأضاف القحطاني، في سلسلة تغريدات على “تويتر”: “تخيلوا أن عدد شعب قطر بالكامل وفي أعلى التقديرات 120 ألفًا. وعدد من سحبت جنسياتهم يفوق الـ6 آلاف، أي 5% من السكان.. هل فوق هذا الجنون جنون؟”.

وتابع: “وبمناسبة عدد السكان. إذا قلنا إن عدد السكان هو بالفعل 120 ألفًا. وحذفنا نصفهم من النساء. فإن كل سكان قطر لا يملؤون أستاد الجوهرة بجدة”.

وزاد بالقول: “وإذا أخذنا بالاعتبار أن قطر هي ثالث أكبر مصدر للغاز في العالم ومساحتها أصغر من حي في الرياض، فلكم أن تفكروا بحجم الضياع والهدر المالي”.

واعتبر أنه “لو كانت هذه السلطة عاقلة لبلغ فيها الترف أن تبني بيوتًا من الذهب والألماس لشعبها، لكنها أضاعت الأموال بالإرهاب والانقلابات والعهر السياسي”، على حد تعبيره.

وكانت قطر سحبت الجنسية القطرية من شيخ قبيلة آل مرة، طالب بن لاهوم بن شريم، إضافة إلى 50 شخصًا آخرين من أسرته وقبيلته، وصادرت أموالهم؛ ما أثار موجة غضب بين مشايخ وأبناء آل مرة في قطر والخليج.