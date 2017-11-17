إيران: فرنسا تؤجج الأزمات في الشرق الأوسط

وصفت وزارة الخارجية الإيرانية، الجمعة، تصريحات وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان من الرياض، حول تدخلات إيران في المنطقة، بـ”المنحازة”، معتبرة أنها تنظر إلى أزمات الشرق الأوسط من زاوية واحدة تساهم في خلق الأزمات.

وزعم المتحدث باسم الخارجية بهرام قاسمي في بيان صحافي نشرته وسائل إعلام رسمية، أن “تصريحات وزير الخارجية الفرنسي من السعودية جاءت تحت تلقينات السلطات السعودية، وهي منحازة”.

وأضاف قاسمي “إن مبادرة بعض مسؤولي الدول من خارج المنطقة بزیارة الخلیج وتجاهلهم للحقائق القائمة والواضحة تمامًا، وقیامهم تحت إملاءات المسؤولین السعودیین بتكرار هواجس هؤلاء المسؤولین المفتعلة والعدائیة والتي لا أساس لها تجاه إیران، لن تحل مشكلة”.

وكان وزير الخارجية الفرنسي، قد أعرب، أمس الخميس، أثناء زيارته الرياض، عن قلق بلاده من تدخلات إيران في المنطقة، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره السعودي عادل الجبير.