السعودية.. الضريبة المضافة ترفع أسعار التبغ والمشروبات الغازية

أكدت هيئة الزكاة والدخل التابعة لوزارة المالية السعودية، أن الضريبة المضافة التي ستبدأ فرضها على عدد كبير من السلع والخدمات مطلع العام المقبل، ستشمل منتجات التبغ ومشروبات الطاقة والمشروبات الغازية.

وقال الحساب الرسمي لضريبة القيمة المضافة على موقع “تويتر”: إن الضريبة التي سيبدأ تطبيقها في الأول من يناير/كانون الثاني المقبل بمعدل 5 %، ستشمل منتجات التبغ أيضًا.

ورد المشرف على حساب الضريبة على سؤال أحد المتابعين عن التبغ بالقول “عزيزي العميل, بخصوص استفساركم عن التبغ فهو خاضع للضريبة الانتقائية وأيضًا ضريبة القيمة المضافة”، ما يعني أن الضريبة المضافة ستشمل كل منتجات الضريبة الانتقائية وهي التبغ والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة.

وكانت هيئة الزكاة والدخل السعودية قد بدأت تطبيق الضريبة الانتقائية في حزيران/يونيو الماضي لتشمل منتجات التبغ ومشروبات الطاقة التي ارتفعت أسعارها بنسبة 100٪ فيما ارتفعت أسعار المشروبات الغازية بنسبة 50٪ .

ويبلغ متوسط أسعار السلع الثلاث حاليًا 24 ريالًا لعلبة السجائر و12 ريالًا لعلبة مشروبات الطاقة و2.25 ريالًا لعلبة المشروبات الغازية.

وتفرض ضريبة القيمة المضافة على جميع السلع والخدمات التي يتم شراؤها وبيعها من قبل المنشآت، مع بعض الاستثناءات، وتُفرض في كل مرحلة من مراحل سلسلة الإمداد، ابتداءً من الإنتاج ومرورًا بالتوزيع، وحتى مرحلة البيع النهائي للسلعة أو الخدمة.