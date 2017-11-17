بالفيديو.. وافدون يضربون بوحشية مواطنين سعوديين بعد حادث مروري 

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية، مقطع فيديو، لم يتضح مكانه في المملكة، يظهر تورط سعوديين في مضاربة مع سائق شاحنة ومجموعة من الباكستانيين.

وبين المقطع المتداول اصطدام شاحنة تحمل مادة الإسمنت بسيارة، حيث نزل سعوديان من السيارة، وتهجموا على سائق الشاحنة، وفي تلك الأثناء هرع مجموعة من العمال قيل إنهم باكستانيون للدفاع عن السائق، وانهالوا ضربًا على الشابين بكل قوة، قبل أن يتم تهدئة الطرفين في نهاية الأمر وتدخل بعض المارة.

وعلّق مصور المقطع أن أحد الشابين الخارجين من السيارة يحمل مسدسًا، في حين قال زميل مصور المقطع إن سائق الشاحنة سعودي.

وقال أحد المعلقين إن السائق سعودي وهو كفيل الباكستانيين الذين هرعوا لنجدته أثناء تهجم الشابان عليه.

ولم يصدر أي بيان رسمي في تفاصيل الواقعة إلى الآن.