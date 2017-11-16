بالصور.. السعودية تفرض الضريبة المضافة على تذاكر النقل الداخلي

أكدت وزارة المالية السعودية، الخميس، أن الضريبة المضافة التي ستبدأ بفرضها على عدد كبير من السلع والخدمات مطلع العام المقبل، ستشمل تذاكر النقل الداخلي، بما فيها أسعار تذاكر الطيران للرحلات المحلية.

وقال الحساب الرسمي لضريبة القيمة المضافة على موقع “تويتر”: إن الضريبة التي سيبدأ تطبيقها في الأول من يناير/كانون الثاني المقبل بمعدل 5 %، ستشمل “النقل المحلي والتذاكر المحلية”.

وأورد الحساب أن قيمة تذكرة الطيران التي تباع بـ 500 ريال حاليًا للسفر بين مدينتي الرياض وجدة، ستبلغ بعد فرض الضريبة 525 ريالًا.

وستشمل الضريبة أيضًا تذاكر السفر بالقطار أو الحافلات أو رحلات السفن المتوفرة للركاب في سواحل السعودية الشرقية والغربية.

وضريبة القيمة المضافة هي ضريبة تُفرض على جميع السلع والخدمات التي يتم شراؤها وبيعها من قبل المنشآت، مع بعض الاستثناءات، وتُفرض في كل مرحلة من مراحل سلسلة الإمداد، ابتداءً من الإنتاج ومرورًا بالتوزيع، وحتى مرحلة البيع النهائي للسلعة أو الخدمة.