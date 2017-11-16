بالفيديو.. السعودية تكشف رسميًا حقيقة فيديو الطالبة والعامل الـ”منافي للآداب” 

كشفت شرطة مكة المكرمة، في المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، تفاصيل فيديو، ظهر فيه أحد عمال مطاعم الوجبات السريعة في الطائف، مع فتاة تصرفت معه بشكل “مناف للآداب”.

ووثق أحد الأشخاص بالفيديو، فتاة تقترب بشكل مريب من عامل مطعم وجبات سريعة، كان متوقفًا عند حائط مع مجموعة عاملين آخرين، ثم انحنت الفتاة عليه، دون أن يظهر ماذا كانت تفعل، في حين غادرت كأنها تخبئ شيئًا داخل عباءتها.

وبحسب صحيفة “سبق”، قال الناطق باسم الشرطة، إنه “تبين بعد التحري وتحليل المقطع، أن الموقع المشار إليه، هو لأحد مطاعم الوجبات السريعة، القريب من إحدى المؤسسات التعليمية، وأن إحدى الطالبات تصرفت بشكل ينافي الآداب العامة، مع أحد العاملين”.

وتابع، إنه “بعد تحديد هوية العامل، الذي كانت الفتاة تقف معه، وسماع أقواله، تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه”.

وقال ناشطون عبر مواقع التواصل، “إن العامل يبدو أنه مروج للمخدرات، خاصة وقد لوحظ في الفيديو، أن الفتاة وضعت شيئًا ما في عباءتها”.