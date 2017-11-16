بعد هجوم النمر.. والد النجمة السعودية “مايا بخش” يقاضي رجل أعمال وابنه

كشف والد نجمة السوشال ميديا السعودية، مايا بخش والبالغة 12 عامًا، في مداخلة مع برنامج “تفاعلكم” على قناة العربية، أنه قدم شكوى رسمية لشرطة سامر في محافظة جدة، يتهم فيها رجل أعمال وابنه مدرب الحيوانات المفترسة، بالمسؤولية عن الأضرار التي لحقت بطفلته، بعد تعرضها لهجوم نمر بنغالي، السبت الماضي، داخل مزرعة خاصة شرقي جدة.

وبحسب وسائل الإعلام، فإن محمد بخش والد مايا أدرج في شكواه التقارير الطبية، التي تفيد بتعرض ابنته لشرخين في الجمجمة وتهتكات في باقي جسمها، لافتًا إلى أنها أصيبت بصدمة نفسية، كما تعطلت دراستها في الصف الأول المتوسط وأعمالها الفنية.

ورد والد مايا عبر “تفاعلكم” على الانتقادات التي لامته للتوجه بابنته إلى المزرعة، مبينًا أنهم تلقوا دعوة من قبل أصحاب المزرعة وأنه كان بصحبة عائلته جميعها.

وقال، إنه فوجئ بالمدرب يخرج مع النمر، ويلح على تصوير مايا معه، رغم أنهم لم يطلبوا منه ذلك، موضحًا أنه هو نفسه أصابته الرهبة من مظهر النمر الضخم.

وأكد أنه لم يرَ اللحظة التي هاجم فيها النمر ابنته، لأنه كان يشاهد بها سناب شات لابنته بعد تصويرها مع بعض الحيوانات، حين باغت النمر مايا، مضيفا أنه لم يرَ سوى النمر فوق ابنته.

وفي وقت سابق، ذكر والد مايا أنهم تلقوا دعوة لزيارة المزرعة للتعرف على الحيوانات المفترسة، على اعتبار أن مايا أحد مشاهير السوشال ميديا، موضحًا أنه تلقى تطمينات بأن الحيوانات مروضة ومدربة بشكل ممتاز، ولا تهاجم الحضور، فوافقت الأسرة على الذهاب.

وأضاف: “حضرنا إلى المزرعة وأخرجت علينا 4 حيوانات (نمرين وضبعين)، وكانت بالفعل أليفة ولم تحدث أي مشكلات، واستمر التصوير معها لمدة 5 دقائق ثم أعادوها إلى الأقفاص”.

وتابع والد مايا، أن المدرب توجه إلى قفص آخر، بعد إلحاح من والده، وطلب تصويرها مع نمر ضخم يزن 280 كيلوغرامًا، يعرف بالنمر البنغالي.

ولفت إلى أن ابنته كانت خائفة من الاقتراب منه نظرًا لكبر حجمه، لكن بعد إقناعها بأنه لن يؤذيها وافقت على التصوير معه، وبعد انتهائها من التصوير، تبعها النمر، وانقض عليها بأنيابه ليغمى عليها على الفور، وفي هذه اللحظة انهال الجميع على النمر بالضرب بعصا حتى تكسرت على رأسه، وتمكنوا من تخليصها من أنيابه، بعد أن سحبها إلى داخل القفص.

وقال الأب: “سحبتها من أنيابه وهربت بها خارج القفص، ونقلناها إلى المستشفى، ونجت بفضل من الله، إلا أنها أصيبت بعدة إصابات”.

وظلت مايا في المستشفى عدة أيام، قبل أن تخرج وهي مضمدة الرأس في مقابلة “تفاعلكم” في قناة العربية، وعليها آثار كدمات وخدوش.

يذكر أن مايا بخش من مشاهير السوشال ميديا في السعودية، وشاركت بعدة عروض ومسرحيات، وقد تعرضت لهجوم النمر السبت الماضي، وأثار الهجوم عليها تعاطفًا كبيرًا من قبل متابعيها، الذين تمنوا لها السلامة.