وزير الخارجية اللبناني: أي عقوبات سعودية ستزعزع استقرار المنطقة

قال وزير خارجية لبنان، جبران باسيل، اليوم الثلاثاء، إن حرية رئيس الوزراء المستقيل سعد الحريري لن تتأكد إلا إذا عاد إلى بلاده من السعودية، وإن أي عقوبات سعودية ستزعزع استقرار المنطقة.

وقال باسيل، خلال زيارة إلى العاصمة الفرنسية باريس: “أي إجراءات سعودية لن تستهدف فقط لبنان واستقراره، وإنما سيكون هذا عقابًا للمنطقة؛ لأن أي اضطراب في لبنان سيسبب اضطرابًا في المنطقة”.

وأضاف:”سيكون السوريون في لبنان أول من سيتأثر”.

وكان وزير الدولة السعودي لشؤون الخليج العربي، ثامر السبهان، قد صرح الأسبوع الماضي، أن الرياض “لن ترضى أن يكون لبنان مشاركًا في حرب على السعودية”، معتبرًا أن بلاده ستعامل حكومة لبنان كحكومة إعلان حرب بسبب حزب الله.