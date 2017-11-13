المعلمي: المحتجزون للتحقيق بقضايا فساد سيواجهون الإجراءات القانونية الواجبة

قال السفير السعودي لدى الأمم المتحدة عبدالله المعلمي، إن السلطات في المملكة ستتخذ الإجراءات القانونية الواجبة مع الأمراء والمسؤولين ورجال الأعمال الذين احتجزتهم هذا الشهر في سياق حملة ضد الفساد.

وأوضح المعلمي للصحفيين في الأمم المتحدة قائلًا: “أستطيع طمأنتكم بأنه سيجري اتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة ضد كل المحتجزين”.

ولدى سؤاله عن عدد المحتجزين قال: “ليس لدي عدد يمكنني إطلاعكم عليه، هذا أمر ستعلنه سلطات الأمن في الوقت المناسب”.

واعتقلت السلطات السعودية مؤخرًا العشرات من كبار المسؤولين ومنهم الملياردير الأمير الوليد بن طلال.

ويواجه المحتجزون اتهامات بغسل الأموال والابتزاز والرشوة واستغلال مناصبهم العامة لتحقيق مكاسب شخصية.