مجلس الأمن والأمم المتحدة ينتخبان 4 قضاة لمحكمة العدل الدولية

انتخب مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، بوقت مـتأخر مساء الخميس، 4 قضاة لعضوية محكمة العدل الدولية، على أن تبدأ ولايتهم في الخامس من شهر فبراير/شباط المقبل وتستمر لـ9 سنوات.

ومن المنتظر أن يجتمع مجلس الأمن والجمعية العامة بشكل مستقل مرة أخرى، الإثنين المقبل، لانتخاب قاضٍ خامسٍ لعضوية المحكمة التي تعد الجهاز القضائي الرئيس للمنظمة الأممية.

وتتألف المحكمة من 15 قاضيا ينتخبون بأغلبية مطلقة في كل من الجمعية العامة (97 صوتا) ومجلس الأمن (8 أصوات)، وتنتخب خمسة مقاعد كل ثلاث سنوات.

ولم يحصل القضاة الأربعة المنتخبون على الأغلبية المطلوبة إلا في الجولة الرابعة من الاقتراع السري، وهم نواف سلام (لبنان) عبد القوي أحمد يوسف (الصومال) روني أبراهام (فرنسا) أنطونيو أوغسطو كانسادو ترينداديه (البرازيل).

ويتم اختيار القضاة على أساس مؤهلاتهم وليس جنسيتهم، لكن لا يجوز وجود قاضيين في هيئة المحكمة من نفس البلد.

وأنشئت محكمة العدل الدولية، عام 1945 ومقرها لاهاي في هولندا، وتختص بتسوية النزاعات القانونية بين الدول، وتقدم فتاوى بشأن المسائل القانونية التي أحالتها إليها أجهزة الأمم المتحدة الأخرى المأذون لها.