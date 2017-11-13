رئيس الكنيسة المارونية في لبنان البطريرك الراعي يصل الرياض (صور)

وصل إلى العاصمة السعودية الرياض، البطريرك مار بشارة بطرس الراعي رئيس الكنيسة المارونية في لبنان، حيث من المتوقع أن يلتقي الملك سلمان، وعددًا من المسؤولين السعوديين.

وقالت وكالة الأنباء السعودية “واس” إن البطريرك الماروني وصل إلى مطار قاعدة الملك سلمان الجوية بالقطاع الأوسط بالرياض، حيث كان باستقباله ثامر السبهان وزير الدولة لشؤون الخليج العربي.

كما استقبل الراعي كلا من قائد قاعدة الملك سلمان الجوية بالقطاع الأوسط اللواء الطيار ركن صالح بن عبدالله بن طالب، وسفير لبنان لدى المملكة عبدالستار عيسى ومندوب عن المراسم الملكية.