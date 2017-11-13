البطريرك الراعي يزور الرياض للقاء الحريري وبحث التوتر بين السعودية ولبنان

يصل رئيس الكنيسة المارونية في لبنان، البطريرك مار بشارة بطرس الراعي إلى المملكة العربية السعودية، اليوم الاثنين، حيث يلتقي بالملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وذكرت صحيفة “الجمهورية” اللبنانية أن الراعي سيلتقي أيضًا رئيس الوزراء اللبناني المستقيل سعد الحريري، الذي أكد أمس بأنه سيعود إلى لبنان قريبًا.

ونقلت الصحيفة عن مصادر في الكنيسة المارونية قولها إن الراعي سيناقش إعادة العلاقات السعودية اللبنانية لطبيعتها بعد التوتر الحاصل في أعقاب استقالة الحريري الأسبوع الماضي.

وأضافت الصحيفة أن المصادر “شددت على أن الكنيسة المارونية تعلم جيدًا مدى حرص الرياض على لبنان، وأن العلاقات اللبنانية السعودية كانت دائمًا مميزة، وكل ما تتمناه أن تكون هذه الأزمة غيمة صيف عابرة، وأن تعود العلاقات إلى سابق عهدها في معزل عن نزاعات المنطقة، خصوصًا أن بكركي، مقر الكنيسة المارونية في لبنان، تدعم بقوة تحييد البلاد عن الحروب والأزمات”.